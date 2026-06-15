Olje- og gasseksport over toppen, ansettelser faller i leverandørindustrien

Norge har nådd eksporttoppen innen olje og gass, men den økonomiske effekten av store utbyggingsprosjekter avtar, noe som fører til etspNettoavgang i ansettelser blant leverandører. For å opprettholde aktivitet må bedriftene søke sterkere utenlandske markeder og konkurrere på kompetanse fremfor pris.

Olje- og gassnæringen har nå passert toppen for eksport og holder seg på om lag 200 milliarder kroner, ifølge energistiftelse. Det siste halve året har rundt 1450 ansatte i leverandørindustri en mistet jobbene sine og eksporten holder seg på om lag 200 milliarder kroner, ifølge SSB.

Dataene er hentet fra Brønnøysundregistrene og Statistisk sentralbyrå, og er sammenstilt og behandlet av Econ Intel, skriver Norwegian Energy Parteners i en - Tallene tyder på at vi er over toppen på norsk sokkel. Effekten av de store utbyggingsprosjektene er i ferd med å avta. For å opprettholde aktiviteten og sysselsettingen må leverandørene i større grad satse på eksport, sier administrerende direktør Ann Christin Andersen i NORWEP.

Etter kraftig vekst fra 2020 viser tall fra SSB at omsetningen i de fire første månedene av 2026 var lavere enn i samme periode i fjor, med en nedgang på rundt tre prosent. - At vi opprettholder eksporten til tross for en sterkere krone, er imponerende. Det viser at norske leverandører konkurrerer på kompetanse og teknologi, ikke på pris alene, sier administrerende direktør





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Olje Og Gass Eksport Sysselsetting Leverandørindustri Konkurranse

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Olje- og gassnæringen har nå passert toppen for eksportIfølge energistiftelse og SSB holder eksporten fra olje- og gassnæringen seg på om lag 200 milliarder kroner, men ansettelser i leverandørindustrien har falt med rundt 1450. Data tyder på at norsk sokkel er over toppen og utbyggingsprosjektene avtar. For å opprettholde aktivitet må leverandører satse mer på eksport.

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