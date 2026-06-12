Olje- og gassnæringen passer toppen for eksport

Olje- og gassnæringen har nå passert toppen for eksport og holder seg på om lag 200 milliarder kroner, ifølge energistiftelse. Det siste halve året har rundt 1450 ansatte i leverandørindustrien mistet jobbene sine og eksporten holder seg på om lag 200 milliarder kroner, ifølge SSB.

Olje- og gassnæringen har nå passert toppen for eksport og holder seg på om lag 200 milliarder kroner, ifølge energistiftelse. Det siste halve året har rundt 1450 ansatte i leverandørindustrien mistet jobbene sine og eksporten holder seg på om lag 200 milliarder kroner, ifølge SSB.

Dataene er hentet fra Brønnøysundregistrene og Statistisk sentralbyrå, og er sammenstilt og behandlet av Econ Intel, skriver Norwegian Energy Parteners i en artikkel. Tallene tyder på at vi er over toppen på norsk sokkel. Effekten av de store utbyggingsprosjektene er i ferd med å avta. For å opprettholde aktiviteten og sysselsettingen må leverandørene i større grad satse på eksport, sier administrerende direktør Ann Christin Andersen i NORWEP.

Etter kraftig vekst fra 2020 viser tall fra SSB at omsetningen i de fire første månedene av 2026 var lavere enn i samme periode i fjor, med en nedgang på rundt tre prosent. - At vi opprettholder eksporten til tross for en sterkere krone, er imponerende. Det viser at norske leverandører konkurrerer på kompetanse og teknologi, ikke på pris alene, sier administrerende direktør.

Det er viktig å huske at eksporten er en viktig del av norsk økonomi og at den må opprettholdes for å sikre arbeidsplasser og inntekter for norske familier. Det er også viktig å se på hvordan vi kan utvikle og forbedre eksporten, slik at vi kan holde oss på toppen og sikre en sterk og bærekraftig norsk økonomi





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