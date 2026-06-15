Olje- og gassprisene faller med 60 dollar-måte på verdsøkt

Utforsk hvordan fredsavtalen mellom USA og Iran og Goldman Sachs‑analyse har varmet olje- og gassprisen med rundt 60 dollar, og hvilke aksjer som blir på turen i den nye energimarkedet

Fredsavtale n mellom USA og Iran har medført et radikalt fall i oljeprisene, noe som har spennende konsekvenser for både investering og energimarkedet i Europa. En analyse fra Goldman Sachs har vist at de europeiske oljegigantene, fra TotalEnergies til Equinor, har nedjustert sine fremtidige prisforventninger og således markedsheva det langsiktige prisnivået til rundt seksti dollar i bæretiden 2026 til 2029, uansett hvilken løpsperiode man tar høyde for.

Denne justeringen er betydelig utenfor Bloomberg‑konsensus, som fortsatt svinger rundt åtti‑negentall. Deres tilbakeholdenhet går tilbake til et konservativt antagelse på en 8 prosent fri kontantstrøm‑yield og andre antagelser rundt fremtidig avkastning.

Og selv om de fortsatt vurderer sektoren som attraktiv i forhold til deres egen evaluering, har de signalert at det er begrenset en mulighet å gå langt over Bloomberg‑konsensus på fortjeneste, med tanke på at aksjene i dag er avhengig av en Brent‑pris på en både 91 dollar i 2026 og 70 dollar i 2030. - Selv om verdsettelsen ved vårt syn fremdeles er attraktiv, er den begrensede oppside for inntjeningskonsensus etter at aksjene har beregnet en Brent‑pris på 91 dollar i 2026 - skriver Michele Della Vigna og kollegaer.

For å illustrere hvorfor Goldman tar et lavt prisnivå som en basering, er den innledt fra en rekke scenarioe med Brent‑priser på 90, 80, 70, 60 og 50 dollar, hvor den forventede fri kontantstrøm‑yield går fra over ti prosent til under fem. Gratis kontantinsyn kan også appellere til investorer som er på jakt etter en kombinasjon av stabile utbytter og muligheter til å kjøpe aksjer i et beregnet lavprismarked. i tillegg til at de europeiske oljegigantene har en varighet mellom 8,0 og 5,5 prosent for å returnere pengene til sine aksjonærer.

En del av de analyser som lages av Goldman inkluderer forslag til aksjer for kjøp og salg i energisektoren. Norsk geologisk aktør Vår Energi oppleves best for kjøp, mens ABG Sundal Collier mener at man bør vurdere et salg for det er klar til høy aktuelt energi. Og investorer som ønsker et utvalg av det strukturelle potensial i netto investering og utbytte, kan velge mellom gigaforsikringen fra hurtigstoppede tjenester som BP, Repsol og Galp.

BP har fått et høyt kursmål, som i deres situasjon ligger ved 680 pence, mens Repsol og Galp er sett på som aktuelle i en jevn vekst av olje innenfor enkelt segment og militær energikonsistens. Halve deler av kosøkt:





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