Oljeeksperter advarer mot overdreven optimisme tross mulig avtale mellom USA og Iran

Mens oljeprisen faller på håp om en diplomatisk løsning i Hormuzstredet, advarer Rystad Energy om at den fysiske oljeflyten vil bruke måneder på å normaliseres.

Onsdag har vært preget av en bølge av optimisme i finansmarkedene, etter at det har kommet flere positive signaler om at en diplomatisk avtale kan være rett rundt hjørnet mellom USA og Iran .

Denne utviklingen har vært etterlengtet av mange, spesielt med tanke på den spente situasjonen i Midtøsten. Meldingene om en mulig løsning har hatt en umiddelbar og merkbar effekt på oljeprisen, som i den siste tiden har klatret stadig høyere som følge av geopolitisk usikkerhet. Prisene har nå falt kraftig, noe som reflekterer markedets håp om at spenningene skal avta etter en turbulent periode preget av angrep og trusler knyttet til Iran og regionens stabilitet.

Selv fra det norske Utenriksdepartementet har statssekretæren uttrykt et håp om at man kan finne en løsning for Hormuzstredet i løpet av kort tid, noe som ytterligere har bidratt til den positive stemningen i markedet. Til tross for den euforiske stemningen i trading-salene, advarer eksperter om at en politisk signatur ikke er det samme som en umiddelbar løsning på den globale energikrisen.

Rystad Energy, et av verdens ledende analysebyråer innen energi, understreker i en fersk oppdatering at en eventuell avtale vil kunne forsinke tilbudskrisen, men den vil ikke avslutte den. Ifølge selskapet er det et kritisk gap mellom det finansielle markedets forventninger og den fysiske virkeligheten i oljemarkedet. De advarer om at konsekvensene for de faktiske oljemarkedene vil være langt tregere og mer betinget enn det terminprisene for øyeblikket priser inn.

Det er med andre ord en fare for at markedet er for optimistisk og overser de logistiske utfordringene som følger med en gjenåpning av et av verdens viktigste maritime knutepunkter. Paola Rodriguez-Masiu, som er analysesjef for olje i Rystad Energy, utdyper dette i en omfattende analyse. Hun påpeker at det fysiske markedet ikke opererer etter politiske tidslinjer.

Selv i et scenario som kan beskrives som svært optimistisk, hvor man ser for seg en trinnvis gjenåpning av Hormuzstredet over 30 dager, vil det ta betydelig tid før man ser en reell volumgjenoppretting. Ifølge Rodriguez-Masiu vil dette tidligst skje i juni, og ankomster ved prosesseringshavner og raffinerier vil henge etter med ytterligere fire til seks uker etter dette igjen.

Dette betyr at verden må forvente måneder med fortsatte konsekvenser av den nåværende krisen, uavhengig av når en avtale eventuelt blir signert. Videre forklarer analysen at tillit i shippingmarkedet ikke kan gjenopprettes over natten. For at oljetransporten skal normaliseres, må markedene for transportforsikring prises på nytt, og fartøysoperatører må ha verifisert og vedvarende tilgang til områdene uten risiko for beslag eller angrep.

Kommersiell tillit er en skjør ting, og den krever bevis på stabilitet over tid før store mengder olje igjen kan flyte fritt. Rodriguez-Masiu understreker at etterslepet på seks til åtte uker mellom troverdige tilgangsforhold og normalisering av faktiske strømmer ikke er et konservativt estimat, men et strukturelt trekk ved hvordan globale shippingmarkeder fungerer. Hun maner derfor globale markeder til å ikke forveksle en overskrift om våpenhvile med en overskrift om at tilbudssiden er løst.

Avslutningsvis påpeker Rystad Energy at det rammeverket man nå diskuterer, i realiteten bør forstås som en strukturert pause snarere enn en permanent løsning på den underliggende konflikten mellom USA og Iran. Denne distinksjonen er enormt viktig for den fysiske flyten av oljefat. At fysiske strømmer kommer tilbake til 80 til 90 prosent av nivåene fra før forstyrrelsene inntraff, er ifølge analysene noe som først kan skje i juli.

Med den påfølgende forsinkelsen for ankomster ved raffinerier, betyr dette at energimarkedet vil føle presset langt utover sommeren. Det er derfor viktig for beslutningstakere og investorer å beholde et realistisk perspektiv på hvor lang tid det faktisk tar å flytte millioner av fat med olje over verdenshavene når sikkerhetssituasjonen først har blitt kompromittert





