Oljefondet satser på havvind: Norse Wind markerer fremveksten av fornybar energi

Oljefondet investerer tungt i fornybar infrastruktur, og skipet Norse Wind er et synlig bevis på satsingen. Skipet, som er spesialbygget for å installere vindturbiner, skal bidra til utbyggingen av vindparker i Nordsjøen. Investeringene er en del av en langsiktig strategi for å sikre finansiell avkastning og bidra til fremtidig energisikkerhet. Oljefondet ser en betydelig vekst i fornybar energi og er i ferd med å øke sine investeringer i dette området.

Like før påske var det et imponerende syn i Oslo havn. Rett nedenfor Akershus festning lå fartøyet Norse Wind til kai. Skipet, som er spesialbygget for å transportere og installere vindturbiner til havs, var i Oslo for å gjennomføre dåpsseremonien. Skroget er massivt, 150 meter langt og 62 meter bredt, med fire imponerende «bein» som rager 124 meter opp i luften. Til sammenligning er det høyeste tårnet på Oslo rådhus 66 meter.

Disse «beina» kan senkes ned i havet for å stabilisere fartøyet eller heve det over vannoverflaten, som en gigantisk jekketralle. En enorm kran ombord har kapasitet til å løfte opp mot 3250 tonn. Etter dåpen satte Norse Wind kursen mot Nordsjøen, der det skal bidra til å bygge ut vindparken He Dreiht utenfor Tyskland. Når den er ferdig utbygget, vil denne parken bestå av hele 64 vindturbiner og produsere opptil 960 megawatt, nok til å forsyne 1,1 millioner husstander med elektrisitet. Dette fartøyet er en markør for den teknologiske utviklingen som skjer innenfor fornybar energi. I tillegg kan man se en parallell til de enorme plattformkonstruksjonene som ble bygget utenfor Stavanger på 1970- og 80-tallet. Og på sett og vis går det en linje mellom de norske oljeplattformene i Nordsjøen og Norse Wind, begge representanter for norsk ingeniørkunst og ressursutnyttelse, nå rettet mot fornybar energi. \Norse Wind er et tydelig eksempel på Oljefondets investeringer i fornybar infrastruktur. Gjennom Oljefondet investeres penger fra oljevirksomheten i Nordsjøen i fornybar energi, som vindfarmer til havs. I He Dreiht eier Oljefondet 16,7 prosent. Over sommeren er planen at Norse Wind skal videre til vindparken Northseecluster, også den i Nordsjøen. Her har fondet en eierandel på hele 49 prosent, sammen med det tyske selskapet RWE. Ved utgangen av 2025 har fondet gjort 13 investeringer i fem land, for over 91 milliarder norske kroner. Dette utgjør foreløpig 0,4 prosent av de totale investeringene. Stortinget vedtok i 2019 å utvide mandatet for Oljefondet, slik at det kunne inkludere unotert infrastruktur for fornybar energi, i tillegg til tradisjonelle investeringer i aksjer, obligasjoner og eiendom. Mandatet åpner for å investere inntil 2 prosent av fondet i denne typen prosjekter. De første årene var det relativt få prosjekter å investere i, og konkurransen var høy. Men de siste årene har situasjonen endret seg betydelig, ikke minst på grunn av den raske utbyggingen av havvind i Nordsjøen. Fornybarindustrien er blitt mer moden, noe som reduserer risikoen for investorene. Samtidig har Oljefondet bygget opp verdifull kompetanse internt på dette området. \Investeringer i fornybar energi er avgjørende for fremtidig energisikkerhet og -uavhengighet, spesielt i Europa. Oljefondet ser på dette som et viktig bidrag, men understreker at det primære målet er å investere i prosjekter som genererer finansiell avkastning over tid. Fondet er fortsatt hovedsakelig investert i børsnoterte selskaper globalt. Havvind og annen infrastruktur for fornybar energiproduksjon korrelerer i mindre grad med svingninger i aksjemarkedet, noe som bidrar til å spre risikoen i porteføljen. En analyse fra Renewable UKs Global Offshore Wind Pipeline Report anslår en betydelig økning i produksjonskapasiteten for havvindparker på verdensbasis frem mot 2030, og en enda større økning i Nordsjøen. Selv om det finnes ulike prognoser og anslag, er det tydelig at fornybar energiproduksjon er i kraftig vekst og allerede utgjør en betydelig andel av verdens energiproduksjon. Oljefondets investeringer i fornybar infrastruktur er foreløpig relativt små, men andelen vil gradvis øke etter hvert som nye, attraktive prosjekter dukker opp. Siden de første investeringene ble gjort i 2021, har Oljefondet oppnådd en avkastning på 10 milliarder kroner på disse investeringene. Fondet har i dag investeringer i 12 prosjekter og to fond i Europa og Nord-Amerika, primært innen havvind, men også innen solenergi og infrastruktur for energidistribusjon. Et eksempel er en stor investering i den tyske strømnettoperatøren TenneT Tyskland, der Oljefondet eier en del av det tyske strømnettet som skal oppgraderes for å møte fremtidens behov for transport av strøm fra havvindparkene i nord til Bayern i sør. Dette er kapitalintensive prosjekter som krever langsiktige kommersielle kontrakter og en lang investeringshorisont, noe som passer godt for et fond som Oljefondet. Oljefondets størrelse og langsiktige perspektiv gir det et betydelig konkurransefortrinn i denne type investeringer





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oljefondet Fornybar Energi Havvind Investeringer Norse Wind

United States Latest News, United States Headlines

Oljefondet kan falle en tredel hvis «KI-boblen» sprekkerAmerikanske KI-selskaper er verdsatt betydelig høyt i forhold til hva de tjener. Hvis «KI-boblen» sprekker, kan oljefondet falle med en tredel, ifølge oljefondssjefen.

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »