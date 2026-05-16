Oljefondets utfordringer med eierskapsutøvelse i teknologigigantene

En omfattende analyse av Oljefondets stemmegivning i Big Tech avslører en tendens til å følge styrets anbefalinger fremfor egne etiske retningslinjer, noe som skaper debatt om passivitet og påvirkning.

NRK har gjennomført en omfattende og dyptgående analyse av hvordan Oljefondet utøver sitt eierskap på generalforsamlingene i verdens største teknologiselskaper. Ved å gå gjennom materialet fra 850 ulike teknologiselskaper og nesten 29 000 forslag som har vært behandlet siden 2013, tegnes et urovekkende bilde av fondets faktiske påvirkningskraft.

Analysen viser at fondet gjentatte ganger har stemt ned forslag som i utgangspunktet ser ut til å samsvare med fondets egne uttalte forventninger til selskapene. Dette mønsteret er spesielt tydelig i situasjoner der selskapenes egne styrer anbefaler å avvise forslagene. Det er snakk om kritiske temaer som spenner fra klimahåndtering og personvern til barns sikkerhet på nett og grunnleggende menneskerettigheter.

I flere tilfeller har fondet sagt nei til å innhente mer kunnskap om etikk og risiko knyttet til kunstig intelligens, sosiale mediers påvirkning på unge, lobbyvirksomhet og habilitetsspørsmål. Dette fremstår som paradoksalt, ettersom det ofte er nettopp mangelen på kunnskap som selskapene bruker som argument når de blir kritisert for sin praksis. Oljefondets egen forklaring på denne strategien er at de som minoritetsaksjonær ikke skal drive med detaljstyring av selskaper.

De argumenterer for at reell påvirkning best oppnås gjennom løpende dialog med ledelsen, snarere enn gjennom formelle stemmegivninger på generalforsamlingen. Problemet med denne tilnærmingen er at den flytter viktige samfunnsspørsmål bort fra det relativt åpne forumet som en generalforsamling representerer, og over i lukkede rom. Dette reduserer generalforsamlingen til en ren formalitet, eller i verste fall en skinnøvelse, hvor beslutningene allerede er tatt bak lukkede dører.

Stemmegivning er ikke bare en teknisk handling, men en form for kommunikasjon som signaliserer hvor alvoret ligger. Dialog og stemmegivning bør ikke sees på som motsetninger, men som to komplementære faser i en påvirkningskjede. Uten den formelle stemmegivningen mister dialogen mye av sin slagkraft, fordi selskapene ikke føler det samme presset for å endre kurs når eierne alltid stemmer med styret. Dette er særlig problematisk når vi ser på den enorme makten Big Tech nå besitter.

Spørsmål knyttet til kunstig intelligens, massiv datainnsamling og plattformmakt er ikke lenger bare forretningsmessige vurderinger; de har blitt kritiske sikkerhets- og samfunnsspørsmål. Måten data samles inn, trenes og brukes på, legger grunnmuren for vår digitale fremtid. I en global kontekst ser vi at aktører som Russland og Kina aktivt forsøker å forme normene for styring av kunstig intelligens. I et slikt geopolitisk landskap er det naivt å tro at eierskap kan være rent teknisk eller apolitisk.

Selv om Oljefondet kanskje bare eier rundt én prosent av disse gigantene, er dette en betydelig post som gir en unik symbolmakt. Når fondet velger passivitet, er dette i seg selv et valg med konsekvenser. Det er naturligvis gode grunner til at fondet ønsker å opprettholde en politisk nøytralitet, da mandatet er finansielt og avstanden til politiske myndigheter må være stor. Likevel skal forvaltningen være forankret i verdier som det norske samfunnet står sammen om.

Spenningen mellom finansiell avkastning og etisk forankring er reell, men ikke uløselig. Når teknologiselskapene påvirker alt fra informasjonsflyt til demokratiske prosesser og nasjonal sikkerhet, blir passiv stemmegivning i praksis en politisk handling. Det er en ironi i at vi roper etter digital suverenitet i Europa, samtidig som man avstår fra å bruke eierskapet til å påvirke utviklingen. Hvis man unnlater å handle av frykt for å påvirke avkastningen negativt, kan regningen i stedet komme senere i form av enorme samfunnskostnader.

Generalforsamlingen må fungere som en sikkerhetsventil og et korrektiv til konsensus og blindsoner i selskapenes styrer. Å bruke de virkemidlene man faktisk har for å støtte en fremtid basert på demokratiske verdier er ikke det samme som å gjøre fondet til et geopolitisk verktøy, men det er nødvendig for å bevare tilliten til forvaltningen





