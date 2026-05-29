Oljeprisen faller etter Trump-varsel - flere selskaper legger frem kvartalsresultater

Oljeprisen falt brått fredag etter at Donald Trump varslet en endelig avgjørelse om Iran. Flere selskaper, inkludert Paratus Energy, Pelagic Credit, ReFuels, Proximar Seafood og Next Biometrics, la frem kvartalsrapporter med blandede resultater.

Oljepris en falt brått fredag ettermiddag, med et fall på rundt to dollar. Prisen var nede i 89,89 dollar per fat på det laveste, ifølge tall fra Infront.

Nedgangen kom etter at Donald Trump varslet en endelig avgjørelse om Iran-krigen, uten å gi ytterligere detaljer. Samtidig la han frem en rekke krav til Iran. Dette skapte usikkerhet i markedet og førte til prisfallet. Oljeprisen har vært volatil den siste tiden, og investorer følger nøye med på geopolitiske spenninger.

Flere selskaper la frem kvartalsrapporter fredag. Paratus Energy, et oljeserviceselskap dominert av John Fredriksen, økte driftsinntektene til 33 millioner dollar i første kvartal, opp fra 19 millioner i samme periode i fjor. Det justerte brutto driftsresultatet (ebitda) falt imidlertid til 45,6 millioner dollar, ned fra 49,6 millioner i første kvartal 2026. Den gjennomsnittlige dagraten var 281.000 dollar, opp fra 278.000 dollar i fjerde kvartal.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet 128 millioner dollar i kontanter og en netto gjeld på 254 millioner. Styret godkjente et kvartalsutbytte på 0,22 dollar per aksje, i tråd med tidligere kvartaler. Pelagic Credit, et rederi notert på Euronext Growth, leverte sin første kvartalsrapport som børsnotert selskap. Resultatet før skatt var 903.828 dollar (ca. 8,37 millioner kroner), mens driftsresultatet (ebit) endte på 1,35 millioner dollar.

Konsernsjef Tobias Backer uttalte at resultatene viser robustheten i forretningsmodellen, støttet av forutsigbare kontantstrømmer. Selskapet kjøpte i mars et offshore støttefartøy for 24,8 millioner dollar, som er utleid i fem år på come hell or high water-basis, med kontraktsfestet kjøpsforpliktelse ved slutten av leieperioden. Biogass-selskapet ReFuels leverte et resultat før skatt på 237.000 britiske pund i perioden januar til mars, ned fra 3,4 millioner pund i samme kvartal i fjor.

Selskapet vurderer å flytte til hovedlisten i andre halvdel av 2026. ReFuels påpeker at biogass blir mer attraktivt etter stengingen av Hormuzstredet, og at forskjellen mellom biogass og diesel nærmer seg rekordnivåer. Konsernsjef Philip Fjeld sa at stengingen har forsterket behovet for energisikkerhet, og at biogass adresserer kostnader, avkarbonisering og lokalt produsert drivstoff. Selskapet starter byggingen av sin 18. stasjon med høy kapasitet neste uke, og sikter mot nettverkskapasitet for 20.000 tungtransportkjøretøy innen 2028.

Andre selskaper rapporterte også svake resultater. Proximar Seafood tapte 28,06 millioner kroner før skatt i første kvartal, en forbedring fra tapet på 56,3 millioner i fjor. Omsetningen var 60,7 millioner kroner, opp fra 30,2 millioner.

Next Biometrics tapte 31 millioner kroner før skatt, en forverring fra 17,2 millioner i fjor. Selskapet opplevde betydelig lavere ordreinngang og kontantstrøm, og iverksetter kostnadskutt. Forventer underliggende driftskostnader på 65 millioner kroner i løpet av året. Eiendomsselskapet RomReal tapte 249.000 euro (ca. 2,7 millioner kroner), en forverring fra 182.000 euro i fjor.

Selskapet oppgir at Romania står uten en fungerende regjering, noe som har ført til et frosset boligmarked





