Oljeprisen falt brått rundt to dollar fredag ettermiddag

Nedgangen i oljeprisen kommer etter at Donald Trump varslet en endelig avgjørelse om Iran-krigen. Trump gir ingen ytterligere detaljer om hva avgjørelsen gjelder, men legger samtidig frem en rekke krav til Iran. Det norske selskapet Exact Therapeutics vurderer å gå av børs, da styret mener at en privat selskapsstruktur vil passe bedre for selskapets neste utviklingsfase.

Oljepris en falt brått rundt to dollar fredag ettermiddag, ned til 89,89 dollar på det laveste, ifølge tall fra dataleverandøren Infront. Nedgangen kommer etter at Donald Trump varslet en endelig avgjørelse om Iran-krigen.

Trump gir ingen ytterligere detaljer om hva avgjørelsen gjelder, men legger samtidig frem en rekke krav til Iran. Det norske selskapet Exact Therapeutics vurderer å gå av børs, da styret mener at en privat selskapsstruktur vil passe bedre for selskapets neste utviklingsfase. Det vil blant annet redusere kostnadene ved å være på børs og gi muligheter til å sikre seg venturekapital.

Handelen i aksjen har vært begrenset, under fem millioner aksjer er omsatt så langt i år gjennom 856 handler, skriver selskapet. Paratus Energy, det John Fredriksen-dominerte oljeserviceselskapet, hadde driftsinntekter på 33 millioner dollar i første kvartal, opp fra 19 millioner i samme periode i fjor. Det justerte brutto driftsresultatet (ebitda) fra videreført virksomhet landet på 45,6 millioner dollar, ned fra 49,6 millioner i første kvartal 2026.

Den gjennomsnittlige dagraten var på 281.000 dollar i perioden, opp fra 278.000 dollar i fjerde kvartal. Ved utgangen av kvartalet hadde Paratus 128 millioner dollar i kontanter og en netto gjeld på 254 millioner. Styret har godkjent et kvartalsutbytte på 0,22 dollar per aksje, som er i tråd med tidligere kvartaler. Det Euronext Growth-noterte rederiet Pelagic Credit har levert sin første kvartalsrapport som børsnotert selskap fredag.

Selskapet fikk et resultat før skatt på 903.828 dollar (ca. 8,37 millioner norske kroner). Driftsresultatet (ebit) endte på 1,35 millioner dollar. Resultatene for første kvartal viser robustheten i forretningsmodellen vår, støttet av forutsigbare, kontraktsfestede kontantstrømmer. Gjennom kapitalinnhentingen og børsnoteringen står Pelagic Credit godt rustet til å investere kapitalen i nye transaksjoner, og bygger videre på en lang merittliste med aksjelignende avkastning fra kredittinvesteringer siden 2009, sier konsernsjef Tobias Backer.

I mars kjøpte Pelagic et offshore støttefartøy for 24,8 millioner dollar som nå er utleid i fem år på såkalt come hell or high water-basis. Det inkluderer en kontraktsfestet kjøpsforpliktelse ved slutten av leieperioden, ifølge selskapet. Eiendomsselskapet RomReal tapte 249.000 euro (ca. 2,7 millioner kroner) i første kvartal, som er en forverring av et tap på 182.000 euro i samme periode i fjor.

Det rumenske selskapet skriver at utviklingen i både prisvekst og BNP har gått i feil retning siden forrige rapport og at Romania for øyeblikket står uten en normalt fungerende regjering. Det gjør at boligmarkedet i praksis er frosset og at pågående salgsprosesser har bremset kraftig opp, ifølge kvartalsrapporten.

Next Biometrics tapte 31 millioner kroner før skatt i første kvartal, en forverring fra et tap på 17,2 millioner i samme periode i fjor. Brutto driftsresultat (ebitda) kom inn på minus 30,3 millioner, en nedgang fra minus 15,6 millioner i første kvartal 2026. Selskapet skriver at de har opplevd betydelig lavere ordreinngang og kontantstrøm enn forventet, noe som har ført til en forkortet likviditetsperiode.

Next har derfor iverksatt en plan for å redusere kostnader og venter at de underliggende driftskostnadene (OPEX) vil nærme seg 65 millioner kroner i løpet av året når disse er gjennomført. Next skriver også at deres Anywhere-on Display-prosjekt ventes å vekke stor interesse fra aktører i bransjen og gi mulighet for lisensinntekter. Prototypen skal etter planen vises frem på en kongress i 2027.

Biogass-selskapet ReFuels leverer et resultat før skatt på 237.000 britiske pund i perioden fra januar til mars, fra 3,4 millioner pund i samme kvartal i fjor. Selskapet undersøker mulighetene for å flytte til hovedlisten i andre halvdel av 2026. Selskapet er notert på Euronext Growth Oslo. ReFuels påpeker at biogass blir mer attraktivt etter stengingen av Hormuzstredet.

Forskjellen mellom biogass og diesel har i det siste nærmet seg rekordnivåer, ifølge selskapet. Stengingen av Hormuzstredet har forsterket betydningen av energisikkerhet for Europas transportsektor. For flåteoperatører drives overgangen bort fra diesel ikke lenger kun av kostnader og avkarboniseringsmål, men i økende grad også av behovet for lokalt produsert drivstoff og robuste verdikjeder, sier konsernsjef Philip Fjeld i ReFuels i en melding.

Biogass adresserer alle disse tre utfordringene allerede i dag, og vi fortsetter å bygge ut stasjonsnettverket for å møte denne etterspørselen. Selskapet starter neste uke byggingen av sin 18. stasjon med høy kapasitet. Målet er nettverkskapasitet for rundt 20.000 tungtransportkjøretøy innen utløpet av 2028, opplyser selskapet. Proximar Seafood tapte 28,06 millioner kroner før skatt i første kvartal, en forbedring fra et tap på 56,3 millioner i samme periode i fjor





Oljepris Iran-Krigen Exact Therapeutics Paratus Energy Pelagic Credit Romreal Next Biometrics Refuels Proximar Seafood

Oljeprisen stiger: Nye angrep fra Iran og USAIrans revolusjonsgarde sier at den har angrepet en amerikansk militærflyplass i natt etter at USA tidligere på natten angrep mål ved havnebyen Bandar Abbas. Oljeprisen stiger markant.

Oljeprisen faller etter opplysninger om avtaleUSA og Iran er enige om en utvidelse av våpenhvilen på 60 dager, ifølge kilder til Axios. Men avtalen må fortsatt godkjennes av Trump.

Trump krever atomvåpenavtale med Iran og åpning av HormuzstredetI et innlegg på Truth Social antyder president Donald Trump at en avtale med Iran er innen rekkevidde. Han stiller krav om at Iran aldri skal ha atomvåpen, at Hormuzstredet åpnes for fri skipstrafikk, og at amerikansk marineblokad oppheves. Oljeprisen falt etter utspillet, men har siden hentet seg inn. Trump hevder også at anriket uran skal graves fram og destrueres i samarbeid med Iran og IAEA.

