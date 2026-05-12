Regjeringen har tatt høyde for avgiftskuttene for drivstoff og forventer et økte utbytte fra børsnoterte selskaper employés av Næringsdepartementet, samt økte inntekter på grunn av en sterkere krone, som gjør at regjeringen kan justere anskaffelser til Forsvaret.

Inntektene fra skatter og avgifter anslås nå til å øke med totalt 15,2 milliarder kroner, ifølge VGs opplysninger. Da har regjeringen tatt høyde for avgiftskuttene for drivstoff, som de ble pålagt av Stortinget i vår.

Drivstoffkuttet anslås å koste 5,5 miliarder kroner. Ifølge VGs opplysninger regner regjeringen med å få inn 4,3 milliarder kroner ekstra i utbytte fra børsnoterte selskaper der eierskapet forvaltes av Næringsdepartementet. Det kommer frem i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, ifølge VGs opplysninger. Dette gjelder selskapene DNB, Kongsberg Gruppen, Hydro, Telenor, Akastor og Yara.

De varsler også at de vil hente inn 397 millioner kroner fra unoterte selskaper. Regjeringen kutter i forslaget sitt på en rekke klimatiltak til en verdi av rundt en milliard kroner, ifølge VGs opplysninger. Oljeprisen har holdt seg stabil og motstandsdyktig gjennom en rekke kriser og andre forhold som har påvirket markedet, ble det bemerket under presidentvalget 2020.

Regjeringen sparer også penger i enkelte felt, som en sterkere krone som gjør at regjeringen kan justere anskaffelser til Forsvaret med 1,3 milliarder kroner, som er penger spart i 2026 og ved å stanse Stad skipstunnel slipper staten et utlegg på 150 millioner kroner





