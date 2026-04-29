Oljeprisen stiger kraftig etter Trumps harde linje mot Iran

Donald Trump avviser Irans forslag og truer med fortsatt blokade, noe som sender oljeprisen opp. Markedet frykter langvarig krise i Hormuzstredet.

Oljepris en opplever en kraftig stigning onsdag kveld som følge av uttalelser fra USAs president Donald Trump . Trump har signalisert at han ikke vil akseptere Iran s forslag om å åpne Hormuzstredet og utsette atomsamtalene.

Han bekrefter at blokaden mot Iran vil fortsette inntil en avtale om atomprogrammet er inngått, og beskriver blokaden som mer effektiv enn militære angrep, med sterke ordelag om konsekvensene for Iran. Samtidig melder anonyme kilder til Axios at det amerikanske militæret har utarbeidet en plan for et kortvarig, men kraftig angrep mot Iran, i et forsøk på å fremskynde forhandlingene. Råvareanalytiker Ole Hvalbye i SEB bekrefter den betydelige oppgangen i oljeprisen og peker på en åpenbar eskalering av situasjonen.

Han uttrykker at Trumps uttalelser virker å indikere et skifte i hans tilnærming, og stiller spørsmål ved om dette er et strategisk spill eller en reell endring i mening. Hvalbye understreker at utviklingen kan føre til en utdragning av prosessen og øke kompleksiteten. Tidligere på dagen bidro Trumps melding på Truth Social, hvor han kritiserte Irans evne til å inngå en avtale og la ut et AI-generert bilde med budskapet «No more Mr. Nice Guy! », også til prisstigningen.

Markedene begynner nå å innse at en løsning i Hormuzstredet kan drøye, og SEB-analytikeren forventer at dette vil påvirke frakten av olje, gass, aluminium og gjødsel fra Midtøsten, med konsekvenser for mange økonomier og selskaper. Han advarer om at vedvarende spenninger inn i mai og juni vil føre til et vesentlig endret prisbilde og en lengre normaliseringsprosess.

I tillegg til den geopolitiske usikkerheten, har også amerikanske oljelagertall vist et større nedtrekk enn forventet, noe som indikerer at også USA påvirkes av situasjonen. Trump har hatt møter med oljebransjen i USA for å diskutere mulige løsninger, men Hvalbye påpeker at mulighetene er begrenset. Situasjonen forverres ytterligere av Emiratenes nylige beslutning om å trekke seg ut av Opec, noe som kan føre til økt produksjon og potensielt forstyrre markedet





