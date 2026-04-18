Oljeprisen stuper etter Irans signal om åpning av Hormuzstredet

Nyheten om at Iran vil åpne Hormuzstredet for kommersielle fartøy har sendt sjokkbølger gjennom oljemarkedet, og ført til et betydelig prisfall. Analytikere ser dette som en potensiell deeskalering i regionen, men risikoen er fortsatt til stede.

Oljepris en opplevde et kraftig fall fredag ettermiddag, utløst av en melding fra Iran s utenriksminister Seyed Abbas Araghchi. Ministeren varslet at Hormuzstredet vil bli åpnet for kommersielle fartøy resten av våpenhvilen, en avtale som ble inngått torsdag mellom Israel og Libanon og som varer i ti dager. Ved inngangen til helgen, sent fredag kveld, handlet Brent spot-olje for 91,5 dollar fatet.

Dette står i sterk kontrast til nivåene rundt 95 dollar fatet før Irans melding, og det laveste punktet var like over 86 dollar. Analyseselskapet Rystad Energy beskriver meldingen fra Araghchi som en «betydelig og uventet diplomatisk åpning». Artem Abramov, nestleder for analyse hos Rystad, fremhever i et notat at Hormuzstredet har vært den mest sentrale variabelen for globale oljemarkeder siden konflikten eskalerte. Ethvert troverdig signal om at denne vitale flaskehalsen kan gjenåpnes, selv midlertidig, representerer ifølge Abramov en markedsbevegende utvikling av høyeste orden. Analytikeren mener fredagens utvikling har gitt et tydelig skifte i markedets forventninger til ulike utfall i Midtøsten. Abramov påpeker at markedet ikke venter på en formell avtale, men at det allerede priser inn muligheten for en slik. Dette indikerer en sterk reaksjon fra markedet på den diplomatiske nyheten. Helge André Martinsen, energianalytiker i DNB Carnegie, støtter dette synet i en oppdatering, hvor han skriver at forventningene nå øker om at USA og Iran kan komme til enighet om en fredsplan under samtaler som skal finne sted i Pakistan søndag. Martinsen understreker imidlertid at det fortsatt er noe uklarhet knyttet til den praktiske åpningen av Hormuzstredet. Det gjenstår å se i hvilken grad skip vil trenge godkjennelse fra Iran, og om det vil bli pålagt å følge ruter gjennom iransk farvann. Til tross for disse uavklarte detaljene, anser Martinsen utviklingen som «helt klart veldig positivt» i forkant av de potensielle forhandlingene mellom USA og Iran. USAs president Donald Trump reagerte raskt på nyhetene og takket Iran på sosiale medier for at Hormuzstredet nå var åpent. Han hevdet videre at Iran, med USAs hjelp, hadde fjernet eller var i ferd med å fjerne sjøminer i området. Trump varslet også at man nærmet seg en avtale med Iran, der landet ville gå med på å suspendere sitt atomprogram på ubestemt tid. Samtidig understreket han at USAs blokade av stredet vil opprettholdes inntil forhandlingene med Iran var fullført. Dette førte til en ny trussel fra Iran om å stenge for skipstrafikken i Hormuzstredet igjen dersom USA opprettholdt sin blokade. Til tross for signaler om deeskalering, har Rystad Energy revidert sitt mest optimistiske scenario for Midtøsten og oljemarkedet. Fredagens hendelser kan være starten på en strukturell tilbakekomst for oljeflyten ut av Midtøsten. I dette scenarioet anslår Rystad at oljeprisen kan falle ytterligere, potensielt ned mot 80 dollar fatet ganske raskt. Likevel advarer Rystad mot at oljeprisen neppe vil komme tilbake til nivåene før krigen med det første. Dette skyldes en kombinasjon av vedvarende geopolitisk risiko og forventninger om fylling av strategiske oljelagre i andre halvdel av 2026. Før konflikten startet, lå oljeprisen rundt 73 dollar fatet. Selskapet ser heller ikke bort fra sjansen for en ny og varig eskalering. Dersom krigen forlenges med seks nye uker, og USA håndhever sin blokade ved å hindre skipstrafikk inn og ut av stredet, vil det være nødvendig med et «ekstremt etterspørselssvar» for å unngå en akutt mangel på oljeforsyning flere steder, potensielt allerede til sommeren





