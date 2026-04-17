Oljeprisen stuper etter optimistiske signaler fra Iran om Hormuzstredet

Oljeprisen falt brått fredag ettermiddag etter at Iran signaliserte at Hormuzstredet vil forbli åpent for kommersielle fartøy. Dette utløste en lettelsesrally i markedet, selv om det er usikkerhet knyttet til varigheten av tilbudet.

Fredag ettermiddag ble det observert et markant fall i oljeprisen. Nordsjøolje, kjent som brent spot, ble handlet til rundt 86,2 dollar fatet ved 16:40-tiden. Dette representerer en nedgang på omtrent 12 prosent i løpet av dagen. Umiddelbart før nyhetene om Hormuzstredet ble kjent, lå oljeprisen på rundt 95 dollar.

Iran har gjennom sin utenriksminister, Seyed Abbas Araghchi, kommunisert via meldingstjenesten X (tidligere Twitter) at Hormuzstredet vil opprettholde åpenhet for kommersielle fartøy gjennom den pågående våpenhvilen. Denne våpenhvilen ble inngått torsdag mellom Israel og Libanon.

President Donald Trump av USA bekreftet nyheten på sin plattform Truth Social og takket Iran for kunngjøringen. Trump understreket imidlertid at USAs blokade av stredet mot Iran vil fortsette inntil forhandlingene mellom de to landene er fullført, en prosess han forventer vil gå raskt.

Dette skiftet i markedssentimentet ble beskrevet av råvareanalytiker Ole Hvalbye i SEB som et «ganske heftig lettelsesrally», og han bemerket den betydelige prisbevegelsen som skjedde på svært kort tid. Hvalbye påpekte at vedvarenheten av denne utviklingen er avhengig av den videre dialogen, og at tilbudet om åpent stred foreløpig er knyttet til den eksisterende våpenhvilen, uten garanti for at det vil vare over tid. Likevel understreket han at dette er en betydelig lettelse for markedet, da mange har ventet på slike positive signaler.

Oljeprisen hadde allerede vært på vei oppover og nådde nær 100 dollar torsdag kveld.

Også gassprisen i Europa opplevde et fall. Den nederlandske TTF-prisen sank over syv prosent til 39 euro per megawattime kort tid etter de aktuelle meldingene.

Rederiet Odfjell, som har flere skip innenfor Hormuzstredet, uttrykte forsiktig optimisme gjennom sin konsernsjef Harald Fotland. Han beskrev nyhetene som det mest positive signalet fra Iran siden krigens utbrudd, og bekreftet at rederiet har ventet på positive meldinger fra iranske myndigheter for å kunne flytte skipene sine. Fotland advarte imidlertid om at det kan ligge forbehold knyttet til meldingen, spesielt angående valg av rute, der det ser ut til at man må følge den iranske ruten, noe som kan komplisere situasjonen. Odfjell har et eget skip og tre innleide skip innenfor stredet. Fotland håper at dette er starten på en positiv utvikling, spesielt med tanke på våpenhvilen mellom Israel og Libanon, samt inntrykk av dialog mellom USA og Iran.

Hendelsene hadde også innvirkning på Oslo Børs. Hovedindeksen opplevde en ytterligere nedgang på 2,43 prosent for dagen etter oljeprisfallet. Olje- og gassaksjer som Equinor, Aker BP og Vår Energi falt betydelig. Equinor stupte hele 7,82 prosent, og selskapets markedsverdi har falt fra over 1.000 milliarder kroner til rundt 840 milliarder kroner. Tilsvarende falt oljeaksjer globalt, med store selskaper som TotalEnergies, Shell og BP som opplevde kraftige fall.

På de bredere børsene i Europa og USA var det derimot oppgang etter nyhetene om Hormuzstredet. Den positive utviklingen på Wall Street ble også koblet til Donald Trumps varsel om våpenhvile mellom Israel og Libanon, noe som bidro til en generell lettelse i markedene





