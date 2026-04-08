Oljeprisen stuper etter våpenhvileavtale: Aksjer og kryptovalutaer stiger

En våpenhvile mellom USA, Iran og Israel sender oljeprisen nedover, mens aksjemarkedene og kryptovalutaer reagerer positivt. Donald Trump og Iran bekrefter avtalen, og eksperter forventer fortsatt høye oljepriser på sikt.

Oljepris en raser nedover etter avtale om våpenhvile mellom USA , Iran og Israel. Brent spot-prisen faller hele 9,1 prosent til 94 dollar fatet ved 03.15-tiden. Samtidig er den amerikanske lettoljen (WTI) ned 13,2 prosent og handles til 95,97 dollar fatet. Nedgangen kommer etter at det er oppnådd enighet om en to ukers våpenhvile mellom USA , Iran og Israel.

Donald Trump, tidligere president i USA, uttalte på Truth Social: Forutsatt at Den islamske republikken Iran går med på en FULLSTENDIG, UMIDDELBAR og SIKKER ÅPNING av Hormuzstredet, går jeg med på å suspendere bombingen og angrepet på Iran i en periode på to uker. Dette vil være en tosidig VÅPENHVILE! Iran har bekreftet våpenhvilen og sier at det vil være mulig å passere Hormuzstredet i samarbeid med det iranske forsvaret. Denne utviklingen har ført til en massiv reaksjon i finansmarkedene, med både oljepriser og aksjemarkeder som reagerer kraftig. Petter Stordalen, som er kjent for sine investeringer, har kommentert på situasjonen og understreket viktigheten av å lære av feil. Han har sagt at han har gjort mange feil, og at han er stolt av det. Selv om trafikken gjennom Hormuzstredet gjenopptas, har eksperter uttrykt at oljeprisen trolig vil forbli høy over lengre tid, blant annet på grunn av vedvarende bekymringer knyttet til angrep mot energianlegg i regionen. Robert Rennie, analysesjef for råvarer i Westpac Banking Corp, uttaler til Bloomberg at det fysiske systemet ikke vil komme raskt på plass igjen. Gjenåpning av stengte brønner, reposisjonering av crew og fartøy, samt gjenoppbygging av raffineri-varelager vil ta måneder. Denne uttalelsen understreker de langsiktige utfordringene som fortsatt eksisterer i energimarkedet, selv med våpenhvilen på plass.\I det asiatiske aksjemarkedet blir nyheten tatt svært godt imot, med kraftig oppgang som resultat. Ved 03.15-tiden ser man en tydelig positiv trend. Førhandelen i USA peker også mot en betydelig oppgang. Futures på både S&P 500 og Nasdaq viser en økning på over to prosent. Også i Europa ser det ut til å bli en positiv handelsdag onsdag. Ifølge Bloomberg stiger futures på Euro Stoxx 50-indeksen hele fem prosent etter kunngjøringen om våpenhvilen. Euro Stoxx 50-indeksen består av 50 ledende selskaper i eurosonen, og en slik økning indikerer en bred optimisme i markedet. Dette gjenspeiler investorenes forventninger om stabilitet og redusert geopolitisk risiko. Markedet for edle metaller opplever også en positiv utvikling natt til tirsdag. Gullprisen stiger rundt 2,8 prosent til 4.830 dollar per unse, mens sølvprisen øker med 4,85 prosent og handles til 76,50 dollar per unse. Kryptovalutaer følger også trenden med oppgang. Bitcoin stiger til sitt høyeste nivå på tre uker, ifølge Bloomberg. Like før klokken tre koster én bitcoin 71.959 dollar, en økning på nær tre prosent. Caroline Mauron, medgründer i kryptoderivathuset Orbit Markets, uttaler at Bitcoin hopper etter den midlertidige våpenhvilen, og at lettelsen over å unngå ytterligere eskalering for øyeblikket er tydelig. Hun forventer at kryptomarkedene vil bli inspirert av utviklingen i aksjer og råvarer. Denne samlede positive utviklingen i ulike markeder understreker den brede effekten av geopolitiske hendelser og investorers reaksjoner på disse





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oljepris Våpenhvile USA Iran Aksjemarked Kryptovaluta

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »