Oljeprisene faller etter fredsavtale mellom USA og Iran - Hormuzstredet åpnes

Etter en fredsavtale mellom USA og Iran som fører til åpning av Hormuzstredet, faller oljeprisene markant. Markedet reagerer positivt på frigivelsen av den viktige oljetransportåren, men effekten vil ta tid å merke.

Oljepris ene faller etter at det ble klart at USA og Iran er enige om en fredsavtale. Dette skaper en lettelse for markedet, og det er derfor vi ser at prisene falt før helgen, og de har falt videre nå, sier Nordeas sjefanalytiker Thina Saltvedt.

Hormuzstredet er verdens viktigste åre for transport av olje fra Persiabukta til omverdenen. Iran stengte stredet som følge av krigen med USA og Israel. Samtidig innførte USA en blokade av alle skip på vei til eller fra iranske havner. Verdens skip, start motorene deres.

La oljen flyte! , skrev Trump på Truth Social. Det iranske nyhetsbyrået Tasnim melder at stredet åpner fredag, etter at avtalen er signert, ifølge Reuters. Oljeprisen har skutt i været som følge av stengningen av stredet.

Oljetankere har ligget stille og ventet på å få seile videre. Søndag kveld har oljeprisen falt med tre prosent, til 84 dollar fatet, ifølge sjefanalytiker Saltvedt. Det er klart at dette er det markedet har håpet på over en lenger periode. For markedet vil det hjelpe veldig hvis vi får åpnet Hormuzstredet, sier Saltvedt.

Men hun understreker at det vil ta tid før vi merker effekten av det





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