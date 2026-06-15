Oljeprisene falt etter USA-Iran-fredsavtale

Oljeprisene falt med fire prosent etter at Pakistans statsminister, Shehbaz Sharif, meldte at USA og Iran hadde kommet til enighet om en omfattende fredsavtale. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet gjenopptas fra fredag som en del av fredavtalen, og USA avslutter sin blokade av Irans havner.

Olje prisene falt med fire prosent etter at Pakistan s statsminister, Shehbaz Sharif , meldte at USA og Iran hadde kommet til enighet om en omfattende fredsavtale. Equinor , Aker BP og Vår Energi falt fra start med henholdsvis fem prosent, fire og seks prosent.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,7 prosent i innledende handel. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet gjenopptas fra fredag som en del av fredavtalen, og USA avslutter sin blokade av Irans havner. Oljen kan flyte i begge ender igjen for regionen og verden. Sjefanalytiker Thina Margrethe Saltvedt i Nordea forventer at det vil ta noe tid før frakten av olje kan gå som normalt igjen.

Økte inntekter til Iran kan bidra til en lavere oljepris på sikt. Sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre M. Knudsen, mener at sentralbanker i mange land vil være opptatt av fredsavtalen, og renteforventningene kan derfor komme noe ned. Nyhetene bidro til økt risikovilje i markedene, og S&P 500 steg med 0,5 prosent





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