Oljeprisene svinger – Trump avlyser samtaler etter iransk avvisning

Oljeprisene opplever kraftige svingninger på bakgrunn av økt geopolitisk spenning mellom USA og Iran. Trump avlyste planlagte samtaler etter at Iran avviste et møte og Irans utenriksminister reiste videre til Oman.

Oljepris ene svinger kraftig og geopolitiske spenninger preger markedet. Ved midnattstid steg prisen på Brent-olje med 1,8 prosent til 107,71 dollar per fat, mens futureskontraktene på Wall Street viste en nedgang på rundt 0,3 prosent i førhandelen.

Denne utviklingen skjer i kjølvannet av intense diplomatiske forsøk og gjensidige uttalelser mellom USA og Iran, som har skapt usikkerhet i oljemarkedet. Fredag reiste Irans utenriksminister, Abbas Araghchi, til Pakistan for å diskutere den aktuelle situasjonen med landets statsminister. Samtidig annonserte USAs president Donald Trump at han ville sende sine spesialutsendinger, Steve Witkoff og Jared Kushner, til Iran for samtaler. Imidlertid avviste Iran konsekvent at slike samtaler skulle finne sted.

Denne avvisningen, kombinert med Araghchis raske avreise fra Islamabad lørdag, førte til at Trump trakk tilbake Witkoff og Kushners reiseplaner. Trump uttrykte sin frustrasjon over mangelen på fremgang og antydet at Iran burde ta kontakt med USA dersom de ønsket å forhandle. Han hevdet at USA hadde «alle kortene» og at en lang flyreise til Islamabad for å møte iranske representanter ville være bortkastet tid.

På sin sosiale medieplattform, Truth Social, kritiserte Trump den iranske «ledelsen» for intern strid og manglende klarhet rundt ansvarsforhold. Han påpekte at ingen, inkludert de iranske lederne selv, virket å vite hvem som hadde kontroll. Araghchi svarte på Trumps kritikk med å stille spørsmål ved USAs seriøsitet i diplomatiske bestrebelser.

Han uttrykte skepsis til USAs engasjement for en fredelig løsning og antydet at Irans handlinger var motivert av et ønske om å sikre trygg transport gjennom Hormuzstredet, et kritisk knutepunkt for oljetransporten. Araghchi fortsatte sin diplomatiske reise til Oman søndag, et land som sammen med Iran kontrollerer Hormuzstredet. Han rapporterte om «vitkige diskusjoner» med Oman om bilaterale forhold og regional utvikling, og understreket viktigheten av å sikre sikkerhet og fri passasje for alle nasjoner i regionen.

Han fremhevet at nabolandene er Irans høyeste prioritet. Samtidig har prisen på amerikansk lettolje (WTI) steget med 1,77 prosent til 96,4 dollar per fat. Denne utviklingen indikerer at markedet fortsatt er følsomt for geopolitiske hendelser og forventninger om fremtidig oljetilbud. Usikkerheten rundt forhandlinger mellom USA og Iran, kombinert med spenninger i Midtøsten, vil sannsynligvis fortsette å påvirke oljeprisene i tiden fremover.

Markedet venter spent på ytterligere signaler fra begge parter og på en potensiell stabilisering av situasjonen





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oljepris Iran USA Trump Diplomati Hormuzstredet

United States Latest News, United States Headlines

