Om lag 430 aktivister tatt til fange etter å ha forsøkt å bryte israelsk blokade

Om lag 430 aktivister som deltok i nødhjelpskonvoien til Gaza er tatt til fange etter å ha blitt stoppet av israelske styrker. De er nå på vei til Israel hvor de skal møte representanter fra sine hjemland.

Om lag 50 båter har de siste dagene vært på vei fra Tyrkia til Gazastripen med nødhjelp i et forsøk på å bryte den israelske blokaden av det palestinske området. Mandag ble båtene stanset av israelske styrker selv om de befant seg internasjonalt farvann. Flere befant seg vest for Kypros. Tyrkia og Spania er blant landene som har fordømt Israels aksjon mot båtene.

Onsdag reagerte også Italias statsminister Giorgia Meloni og kaller Israels handlinger uakseptable og krever en beklagelse. Israels utenriksdepartement har opplyst at de har tatt om lag 430 aktivister til fange etter at de ble stoppet av israelske styrker. De er nå på vei til Israel hvor de skal møte representanter fra sine hjemland. Det er ikke kjent om noen av de arresterte har blitt skadet under hendelsene.

Videoer publisert av Global Sumud Flotilla viser at israelske styrker åpnet ild mot minst to av fartøyene. Det er ikke meldt om personskader. Det er heller ikke kjent hvilken type ammunisjon som ble anvendt





