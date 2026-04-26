Omfattende hærverk på Kuventræ skule

Kuventræ skule er utsatt for alvorlig hærverk med knuste vinduer og ødelagt datautstyr. Politiet etterforsker saken og ber om tips fra publikum.

Kuventræ skule i [Stednavn, fjern fra original tekst for personvern] er utsatt for omfattende hærverk i løpet av helgen. Politiet ble varslet lørdag kveld om skadene, som omfatter knuste vinduer, ødelagt datautstyr og utløst brannalarm.

Rektor Olav Røttingen uttrykker stor sorg og fortvilelse over hendelsen, og understreker at elevene ved skolen, som teller over 300, er like berørte. Totalt er 18 vinduer knust i tre av skolens fire bygninger. I tillegg har ukjente tatt seg inn i et rom og systematisk ødelagt PC-er og annet verdifullt datautstyr. Røttingen forsikrer om at dette ikke er noe elevene ved skolen har stått bak, og uttrykker sjokk over at noe slikt kunne skje.

Skadeverket ble oppdaget da brannalarmen gikk. Selv om alarmen ble utløst, viste det seg at det ikke var noen brann, men at den var en direkte følge av knuste vinduer og andre skader. Politiet har opprettet sak og etterforsker hendelsen. De ber nå publikum om hjelp og oppfordrer alle som har observert mistenkelige personer eller kjøretøy i nærheten av skolen lørdag kveld til å ta kontakt.

Røttingen og et team av lærere var søndag formiddag på plass for å begynne opprydningsarbeidet. Scenen inne i bygningene beskrives som kaotisk, med glass og stein spredt overalt. Glassmester er tilkalt for å sikre og reparere de knuste vinduene, og mye av glasskårene er allerede fjernet. Prioriteten søndag morgen var å rydde musikkrommet, da det skulle holdes en bursdagsfeiring der senere på dagen.

Røttingen understreker at skolen vil gjøre alt for å sikre at bursdagsfeiringen kan gjennomføres som planlagt, til tross for de vanskelige omstendighetene. Han legger til at videre etterforskning er opp til politiet. Omfanget av skadene er betydelig, og det vil ta tid og ressurser å reparere alt. Røttingen er bekymret for den psykologiske effekten hendelsen vil ha på elevene og personalet.

Han sier at skolen vil sette i gang tiltak for å støtte de som er berørt, og for å skape en trygg og positiv atmosfære igjen. Han fremhever viktigheten av et godt skolemiljø og at elevene skal føle seg trygge på skolen. Røttingen takker lokalsamfunnet for støtten og tilbudene om hjelp som allerede har kommet inn. Han oppfordrer samtidig alle til å være oppmerksomme og melde fra til politiet hvis de har informasjon som kan bidra til å oppklare saken.

Skolen vil også vurdere å øke sikkerheten rundt bygningene for å forebygge lignende hendelser i fremtiden. Det er foreløpig ingen konkrete spor eller mistenkte i saken, men politiet fortsetter arbeidet med å samle inn informasjon og avhøre vitner. Skolen vil holde foreldrene informert om utviklingen i saken og om planene for opprydningsarbeidet og gjenoppbyggingen





