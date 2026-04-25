Omfattende skadeverk på skole og flere hendelser i Vest politidistrikt

Lørdag kveld mottok politiet meldinger om omfattende skadeverk på Kuventræ skole i Bjørnafjorden kommune. Skadeomfanget beskrives som betydelig, og brannalarmen ble utløst som følge av hendelsen, selv om det ikke oppstod brann.

Flere vinduer ble knust på ulike bygninger tilhørende skolen. Politiet er foreløpig usikre på om noen hadde tatt seg inn i skolebygningene og oppfordrer publikum til å melde fra om observasjoner av personer eller kjøretøy i nærheten av skolen lørdag kveld. Samtidig ble statsforvalter Liv Signe Navarsete utnevnt til æresmedlem i Noregs Mållag under landsmøtet deres. Leder Peder Lofnes Hauge fremhevet Navarstes sentrale rolle som en fremtredende forkjemper for nynorsk, og hennes lange politiske karriere som statsråd, stortingsrepresentant og statsforvalter.

Hauge understreket at Navarsete har nådd toppen av norsk politikk uten å kompromittere sin støtte til nynorsksaken. I tillegg rykket nødetatene ut til Fyllingsdalen etter melding om mulig brann i en vaskemaskin i et rekkehus. Politiet rykket også ut til Torgallmenningen etter meldinger om slåssing mellom jenter, hvor en mindreårig jente med synlige skader ble kjørt til legevakten. En kniv ble funnet på stedet, men det er foreløpig ingen indikasjoner på at den ble brukt eller truet med.

En bil kolliderte med en mur, og de to eldre førerne ble fraktet til sykehus for legesjekk. Videre ble en mann pågrepet etter å ha slått en annen person på Øvre Ole Bulls plass, og en bolig i Øygarden ble totalskadet i en brann. En beruset mann ble pågrepet etter å ha forsøkt å ta seg inn i en bil på Nøstet, og en truende 17-åring med en machete ble pågrepet på Lagunen kjøpesenter.

Merete Stamneshagen fra Askøy ble valgt som ny styreleder for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, med lang erfaring fra styret og samarbeid med 22. juli-senteret. Tidligere på dagen ble politiet varslet om en ulykke ved Borgafjellet barneskole, hvor en kvinne ble fraktet til Haukeland sykehus etter å ha fått en betongkloss på 700 kilo over foten under lasting fra et vogntog. Politiet mottok også melding om en trusselsituasjon ved MO Gyldenpris og bråk i en tunnel i nærheten.

Hendelsene viser et bredt spekter av situasjoner politiet håndterte i løpet av lørdagen, fra alvorlig skadeverk og brann til mindre hendelser som beruselse og trusler





