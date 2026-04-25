Omstridt ChatGPT-studie trukket tilbake etter kritikk fra norske forskere

En studie som anbefalte aktiv bruk av ChatGPT i undervisningen er blitt trukket tilbake etter at norske forskere avdekket alvorlige metodologiske feil og manglende bevis for læringsutbytte. Kritikken fokuserer på at studien målte kvaliteten på output, ikke faktisk læring, og at en sentral studie i analysen var trukket tilbake før publisering.

En studie publisert i tidsskriftet Humanities and Social Sciences Communications i mai i fjor, som anbefalte aktiv integrering av ChatGPT i undervisningen, har blitt trukket tilbake etter alvorlig kritikk fra norske forskere.

Stipendiat Magnus Ingebrigtsen og universitetslektor Marko Lukic ved UiT Norges arktiske universitet rettet en rekke feil mot studien, og deres innsigelser førte til at forlaget fjernet artikkelen fra publisering. Kritikken fokuserer primært på metodologiske svakheter og manglende bevis for at ChatGPT faktisk forbedrer studentenes læring. Ingebrigtsen, som selv forsker på læringseffektivitet, uttrykker frustrasjon over at upålitelige funn kan påvirke viktige beslutninger innenfor utdanningssektoren.

Han understreker at det er avgjørende å basere pedagogiske valg på solid forskning og ikke på studier med åpenbare mangler. Kjernen i kritikken ligger i at studien, ifølge Ingebrigtsen og Lukic, ikke målte studentenes faktiske læringsutbytte ved bruk av ChatGPT, men heller kvaliteten på det produktet studentene leverte ved hjelp av verktøyet. Dette er en vesentlig forskjell, da et høykvalitets produkt ikke nødvendigvis indikerer at studenten har tilegnet seg ny kunnskap eller forståelse.

Forskerne påpeker også at en av de mest sentrale studiene som ble inkludert i analysen – en metaanalyse bestående av 51 individuelle studier – faktisk ble trukket tilbake av sine opprinnelige forfattere *før* den omstridte artikkelen ble publisert. Dette faktum, mener de, burde ha blitt fanget opp i fagfellevurderingsprosessen og diskvalifisert studien fra å bli inkludert i analysen. Mangelen på grundig kontroll og verifisering av kildematerialet er en av hovedinnvendingene mot den opprinnelige studien.

Det reiser spørsmål om kvalitetssikringen i publiseringsprosessen og behovet for strengere retningslinjer for å sikre forskningsintegritet. Ingebrigtsen og Lukic fremhever at det er viktig å skille mellom bruk av ChatGPT som et verktøy for å generere tekst og faktisk læring. Å kunne produsere en velskrevet tekst betyr ikke nødvendigvis at studenten har forstått konseptene som ligger til grunn for teksten.

Etter at Ingebrigtsen og Lukic sendte sine bekymringer til forlagets forskningsintegritetsgruppe i april, reagerte forlaget raskt og trakk tilbake artikkelen kun fem dager senere. Dette viser at forlaget tok kritikken på alvor og at de har en prosedyre for å håndtere slike saker. Khrono har forsøkt å kontakte forfatterne av den opprinnelige studien for å få deres kommentarer til kritikken, men har foreløpig ikke mottatt svar.

Saken understreker viktigheten av kritisk vurdering av forskningsresultater, spesielt når det gjelder nye teknologier som ChatGPT. Det er nødvendig å gjennomføre grundige studier som faktisk måler læringsutbytte og ikke bare kvaliteten på det produserte materialet. Videre er det viktig å være oppmerksom på at studier kan bli trukket tilbake, og at dette bør tas i betraktning når man vurderer forskningsresultater.

Denne hendelsen bør tjene som en påminnelse til både forskere, utdanningsinstitusjoner og beslutningstakere om behovet for å være forsiktige med å implementere nye teknologier i utdanningen uten tilstrekkelig dokumentasjon på deres effektivitet. Det er også viktig å huske at ChatGPT er et verktøy, og som alle verktøy, kan det brukes både konstruktivt og destruktivt. Det er opp til utdanningsinstitusjonene å utvikle retningslinjer for bruk av ChatGPT som fremmer læring og integritet





