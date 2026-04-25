Omstridt ChatGPT-studie trukket tilbake etter norsk kritikk

En studie som anbefalte aktiv bruk av ChatGPT i undervisningen er blitt trukket tilbake etter at norske forskere påpekte alvorlige metodologiske feil og inkludering av en tilbakekalt studie.

En studie publisert i tidsskriftet Humanities and Social Sciences Communications i mai i fjor, som anbefalte aktiv integrering av ChatGPT i undervisningen, har blitt trukket tilbake etter alvorlig kritikk fra norske forskere.

Stipendiat Magnus Ingebrigtsen og universitetslektor Marko Lukic ved UiT Norges arktiske universitet rettet en skarp kritikk mot studien, og påpekte fundamentale feil i metodologien og analysen. Ingebrigtsen, som selv forsker på læringsprosesser og effektiv undervisning, uttrykte frustrasjon over at upresise og potensielt skadelige funn kunne påvirke viktige beslutninger innenfor skole og utdanningssektoren. Han understreket viktigheten av å basere pedagogiske valg på solid og pålitelig forskning, og frykter at denne studien kunne ha ført til feilaktige retningslinjer.

Kritikken fra de norske forskerne fokuserte primært på at studien ikke målte faktisk læringsutbytte hos studentene som brukte ChatGPT. I stedet ble kvaliteten på det produserte materialet ved hjelp av AI-verktøyet vurdert, noe som er en vesentlig forskjell. Å produsere et tilsynelatende godt skrevet dokument er ikke nødvendigvis et tegn på at studenten har forstått og internalisert kunnskapen.

Lukic og Ingebrigtsen påpekte også at en av de mest sentrale studiene som ble inkludert i analysen – en metaanalyse bestående av 51 individuelle studier – faktisk hadde blitt trukket tilbake av forfatterne før den opprinnelige artikkelen ble publisert. Dette faktum, som burde ha blitt fanget opp i fagfellevurderingsprosessen, reiser alvorlige spørsmål om kvalitetssikringen av forskningen. De fremhevet at inkluderingen av en tilbakekalt studie underminerer hele analysens validitet og troverdighet.

Denne mangelen på grundighet er spesielt bekymringsfull gitt studiens potensielle innvirkning på utdanningspraksis. Etter at Ingebrigtsen og Lukic sendte sin kritikk til forlagets forskningsintegritetsgruppe i april, ble artikkelen trukket tilbake kun fem dager senere. Dette raske responsen indikerer at forlaget tok kritikken på alvor og erkjente alvorlighetsgraden av feilene. Til tross for forsøk fra Khrono, har det ikke lyktes å få kontakt med forfatterne av den tilbakekalte studien for å innhente deres kommentarer.

Denne mangelen på respons forsterker bekymringen rundt forskningsprosessen og åpenheten i vitenskapelig publisering. Saken understreker viktigheten av kritisk vurdering av forskningsresultater, spesielt når det gjelder nye teknologier som ChatGPT og deres potensielle innvirkning på utdanning. Det er avgjørende at beslutninger om bruk av AI i undervisningen er basert på grundig og pålitelig forskning, og at potensielle fallgruver og begrensninger blir nøye vurdert.

Videre illustrerer hendelsen behovet for robuste fagfellevurderingsprosesser og effektiv overvåking av forskningsintegritet for å sikre kvaliteten og troverdigheten til vitenskapelig publisering. Den raske tilbaketrekningen av artikkelen kan sees på som en positiv reaksjon fra forlaget, men saken reiser fortsatt spørsmål om hvordan en slik feil kunne skje i utgangspunktet





