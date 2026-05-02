Omstridt journalsystem Cosmic kobles til dødsfall i Sverige og Norge – bekymringene vokser

SVT-avsløringer knytter det kontroversielle journalsystemet Cosmic til sju dødsfall i Sverige. Systemet ble også vurdert som en mulig faktor i et dødsfall ved St. Olavs hospital i Trondheim. Helsetilsynet undersøkte saken, men avsluttet tilsynet året etter. Kritikere peker på systemets sårbarhet i akutte situasjoner og høye kostnader.

Et kritisk søkelys rettes nå mot det kontroversielle journalsystemet Cosmic , etter avsløringer fra svenske SVT som antyder en mulig sammenheng mellom systemets feilfunksjoner og sju dødsfall i svensk helsevesen de siste årene.

Hendelsene har utløst bekymring og krav om grundig granskning av systemets pålitelighet og sikkerhet, spesielt i akutte situasjoner hvor rask tilgang til pasientinformasjon er livsviktig. Ett spesifikt tilfelle i Dalarne illustrerer problematikken på en alarmerende måte. Under en kritisk situasjon hvor en pasient fikk hjertestans, krasjet journalsystemet Cosmic fullstendig. Dette hindret helsepersonellet i å umiddelbart få tilgang til pasientens journal, og dermed mistet de verdifull tid og informasjon som kunne vært avgjørende for behandlingen.

Selv om avviksmeldingen konkluderte med at pasientens liv sannsynligvis ikke kunne vært reddet uansett, understreker hendelsen hvor sårbart helsevesenet er når tilgangen til essensiell pasientdata blir hindret. Denne saken reiser fundamentale spørsmål om risikoen ved å basere livreddende behandling på et system som kan svikte under press. Bekymringen strekker seg også til Norge. Cosmic ble også implementert ved St. Olavs hospital i Trondheim, og systemet ble identifisert som en mulig medvirkende faktor i et dødsfall i 2023.

Dette førte til at Helsetilsynet iverksatte et tilsyn for å undersøke saken nærmere. Tilsynet ble imidlertid avsluttet året etter, uten at det ble funnet tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med at systemfeil direkte hadde forårsaket dødsfallet. Likevel har hendelsen bidratt til å øke bevisstheten om potensielle svakheter ved Cosmic, og behovet for kontinuerlig overvåking og forbedring av systemets funksjonalitet.

Kritikere peker på at selv om systemet ikke direkte kan bebreides for alle dødsfall, kan manglende tilgang til informasjon i kritiske øyeblikk ha forverret situasjonen og redusert sjansene for vellykket behandling. Det er også bekymring for at helsepersonell kan bli tvunget til å ta beslutninger basert på ufullstendig informasjon, noe som kan føre til feilbehandling og uheldige utfall.

Selskapet bak Cosmic, NPÖ, har i en uttalelse understreket at de tar opplysningene fra SVT på største alvor, men hevder at de ikke har mottatt informasjon som direkte utpeker feil i systemet som årsak til dødsfallene. De forsikrer om at de kontinuerlig jobber med å forbedre systemets stabilitet og sikkerhet, og at de er åpne for dialog med helsevesenet for å adressere eventuelle bekymringer. Debatten rundt Cosmic har også dreid seg om kostnadene ved implementeringen og vedlikeholdet av systemet.

Mange mener at de enorme investeringene i Cosmic ikke har stått i forhold til de faktiske fordelene, og at det finnes mer kostnadseffektive og pålitelige alternativer. Kritikere hevder at systemet er tungvint å bruke, og at det krever omfattende opplæring av helsepersonell. Dette kan føre til frustrasjon og ineffektivitet, og i verste fall til feilbehandling. I tillegg har det vært klager på at systemet ikke er tilstrekkelig integrert med andre helseinformasjonssystemer, noe som kan skape flaskehalser og hindre effektiv informasjonsflyt.

Det er derfor et økende krav om at helsemyndighetene bør vurdere alternative journalsystemer, og at det bør gjennomføres en grundig kost-nytte-analyse før man foretar ytterligere investeringer i Cosmic. Spørsmålet om journalsystemets påvirkning på pasientsikkerheten er ikke bare et teknisk spørsmål, men også et etisk spørsmål. Helsepersonell har en plikt til å yte best mulig behandling, og dette krever tilgang til korrekt og oppdatert informasjon. Hvis journalsystemet hindrer dem i å oppfylle denne plikten, kan det få alvorlige konsekvenser for pasientene.

Derfor er det avgjørende at helsemyndighetene tar denne problematikken på alvor, og at de iverksetter tiltak for å sikre at pasientsikkerheten ivaretas





