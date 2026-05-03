Omstridt journalsystem kan ha bidraget til sju dødsfall i Sverige

En rapport fra SVT viser at det digitale journalsystemet Cosmic kan ha vært en medvirkende faktor i sju dødsfall i det svenske helsevesenet. Hendelser som systemkrasj under akutte situasjoner har satt fokus på sårbarheten i digitale løsninger.

Et omstridt journalsystem kan ha vært en medvirkende årsak til sju dødsfall i det svenske helsevesenet de siste årene, ifølge kringkasteren SVT. I en rapport fra SVT fremkommer det at det digitale journalsystemet Cosmic har vært involvert i alvorlige hendelser som muligvis kunne ha blitt unngått.

Et av tilfellene skjedde i Dalarne, hvor systemet krasjet samtidig som en pasient fikk hjertestans. Helsepersonellet kunne ikke få tilgang til pasientens journal, noe som gjorde det umulig å gi riktig behandling. Selv om avviksmeldingen indikerer at pasientens liv trolig ikke kunne vært reddet, er hendelsen et alarmerende eksempel på hvor sårbart helsevesenet er når kritisk informasjon ikke er tilgjengelig i akutte situasjoner.

Selskapet bak Cosmic, Region Dalarna, har uttalt at de tar opplysningene på største alvor, men at de ikke har fått informasjon som direkte knytter systemfeil til dødsfallene. En lignende situasjon oppsto ved St. Olavs hospital i Trondheim i 2023, hvor systemfeil muligvis var en medvirkende faktor i et dødsfall. Helsetilsynet åpnet et tilsyn etter hendelsen, men lukket det året etter uten å finne konkrete bevis for at systemet direkte var årsaken.

Dette reiser spørsmål om hvor trygt og pålitelig digitale journalsystemer er i kritiske situasjoner, og om det er nok fokus på sikkerhet og redundans i slike systemer. Eksperter har lenge advart mot risikoen med overdreven digitalisering uten tilstrekkelig sikkerhetsforanstaltninger, og disse hendelsene understreker behovet for bedre forberedelser og backup-løsninger.

Mens selskapet bak Cosmic forsikrer om at de jobber med å forbedre systemet, er det klart at det er behov for en grundigere vurdering av hvordan digitale systemer kan håndtere akutte situasjoner uten å sette pasienters liv i fare. Dette er et tema som vil kreve økt oppmerksomhet fra både helsevesenet og teknologiselskaper i årene som kommer





