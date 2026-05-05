Omstridt journalsystem kan ha bidratt til dødsfall i Sverige og Norge

En rapport fra SVT viser at det svenske journalsystemet Cosmic kan ha vært en medvirkende årsak til syv dødsfall. Systemet ble også vurdert i forbindelse med et dødsfall ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Et omstridt journalsystem, Cosmic , har blitt knyttet til potensielt syv dødsfall i det svenske helsevesenet de siste årene, ifølge en undersøkelse utført av SVT. Systemet, som er utbredt i svenske sykehus, har vært gjenstand for kritikk over tid, og denne rapporten forsterker bekymringene rundt dets pålitelighet og innvirkning på pasientsikkerheten.

Hendelsene som undersøkes, illustrerer hvordan tekniske feil eller manglende tilgang til kritisk pasientinformasjon kan ha fatale konsekvenser i akutte situasjoner. Et spesifikt tilfelle i Dalarne er fremhevet, der journalsystemet krasjet samtidig som en pasient fikk hjertestans. Dette hindret helsepersonell i å umiddelbart få tilgang til pasientens medisinske historie, noe som potensielt kunne ha påvirket behandlingsbeslutninger.

Selv om avviksmeldingen indikerer at pasientens liv sannsynligvis ikke kunne vært reddet uansett, understreker hendelsen sårbarheten i helsevesenet når tilgangen til viktig informasjon er forsinket eller blokkert. Selskapet bak Cosmic, Systembolaget, har respondert på rapporten med å uttrykke alvorlig bekymring og forsikre om at de tar opplysningene på største alvor. De understreker imidlertid at de ikke har mottatt konkrete bevis som direkte knytter feil i systemet til dødsfallene.

Denne uttalelsen har blitt møtt med skepsis fra kritikere, som hevder at systemets kompleksitet og manglende robusthet i seg selv utgjør en risiko for pasientsikkerheten. Videre har det kommet frem at Cosmic også ble vurdert som en mulig medvirkende faktor i et dødsfall ved St. Olavs hospital i Trondheim i 2023.

Dette førte til at Helsetilsynet i Norge igangsatte et tilsyn, men tilsynet ble avsluttet året etter uten at det ble funnet tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med at systemet hadde bidratt til dødsfallet. Mangelen på en klar konklusjon fra Helsetilsynet har ikke dempet kritikken mot Cosmic, og mange helsearbeidere fortsetter å uttrykke frustrasjon over systemets brukervennlighet og pålitelighet.

De peker på at tid brukt på å navigere i systemet eller løse tekniske problemer kan gå på bekostning av tid brukt på direkte pasientbehandling. I tillegg er det bekymring for at manglende integrasjon med andre systemer kan føre til feil eller mangler i pasientjournalene. Denne mangelen på sømløs informasjonsflyt kan være spesielt kritisk i akutte situasjoner, der rask og korrekt informasjon er avgjørende for å ta de riktige beslutningene.

Kritikere argumenterer for at investeringer i journalsystemer bør prioritere brukervennlighet, pålitelighet og integrasjon med andre systemer, fremfor å fokusere på avanserte funksjoner som ikke nødvendigvis forbedrer pasientsikkerheten. Debatten rundt Cosmic har også reist spørsmål om ansvarligheten for feil i journalsystemer og konsekvensene for pasientsikkerheten. Hvem er ansvarlig når et journalsystem svikter og bidrar til et dårligere behandlingsforløp eller et dødsfall? Er det systemleverandøren, sykehuset som implementerer systemet, eller helsepersonellet som bruker det?

Disse spørsmålene er komplekse og krever en grundig vurdering av de juridiske og etiske aspektene. Det er også viktig å vurdere hvordan man kan forbedre overvåkningen og rapporteringen av feil i journalsystemer, slik at man kan identifisere og rette opp problemer før de fører til alvorlige konsekvenser. En mer åpen og transparent tilnærming til feilhåndtering kan bidra til å skape en kultur der helsepersonell føler seg trygge på å rapportere problemer uten frykt for represalier.

I tillegg er det behov for å investere i opplæring og støtte til helsepersonell, slik at de kan bruke journalsystemene effektivt og sikkert. Til syvende og sist er målet å sikre at journalsystemene bidrar til å forbedre pasientsikkerheten og kvaliteten på helsetjenestene, ikke motsatt. Denne saken understreker viktigheten av kontinuerlig evaluering og forbedring av helse-IT-systemer for å minimere risikoen for feil og sikre best mulig omsorg for pasientene





