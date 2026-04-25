Onanas fremtid: Retur til United eller permanent overgang til Tyrkia?

Andre Onanas situasjon i Manchester United er usikker. Til tross for en kontrakt til 2028, har han slitt med formen og konkurrerer med Senne Lammens om keeperplassen. Oppholdet i Trabzonspor har gitt ham ny selvtillit, men han ønsker fortsatt å kjempe om plassen i United.

Andre Onana s fremtid i Manchester United er et hett tema, og situasjonen er langt fra enkel. Kontrakten hans med klubben løper frem til 2028, noe som gir United en sterk posisjon i forhandlingene.

Likevel har Onanas prestasjoner vært preget av store svingninger. Han har vist glimt av verdensklasse, men også begått kostbare tabber som har satt laget i vanskelige situasjoner og kostet dem viktige poeng. Denne sesongen har Senne Lammens tatt grep og etablert seg som en solid og stabil keeper, og demonstrert den kontinuiteten som United har savnet.

Samtidig har Onana fått en ny sjanse i tyrkisk fotball hos Trabzonspor, hvor han har spilt 28 kamper, sluppet inn 35 mål og holdt nullen seks ganger. Oppholdet i Tyrkia har utvilsomt bidratt til å gjenoppbygge selvtilliten hans, som fikk et stort slag etter de mange feilene i United-drakta. Til tross for Lammens faste plass som førstekeeper, er Onana langt fra å gi opp drømmen om en retur til Old Trafford.

Han satser på å kjempe om spilletid med Lammens, og rapporter indikerer at 30-åringen er optimistisk med tanke på muligheten. Trabzonspor er imidlertid svært fornøyde med Onanas prestasjoner og ønsker å signere ham permanent. De har uttrykt et sterkt ønske om å beholde keeperen, men er foreløpig ikke villige til å møte Uniteds priskrav. Denne situasjonen skaper en interessant dynamikk, hvor både Trabzonspor og Manchester United har sine ønsker, mens Onana selv har en klar preferanse.

I tillegg kommer interessen fra andre klubber, som også vurderer å legge inn bud på den kamerunske landslagskeeperen. Det er tydelig at flere klubber anerkjenner Onanas potensial, men prislappen kan bli en hindring. Manchester United og Carlos Baleba er fortsatt enige om en avtale, noe som kompliserer situasjonen ytterligere. Dette viser at klubben er aktiv i overgangsmarkedet og vurderer alternative keeperalternativer.

Spørsmålet er om United vil være villige til å selge Onana, selv om han ønsker å bli. Klubben må veie hans potensielle bidrag mot prisen de kan få for ham, samt behovet for å investere i andre posisjoner. Onanas ønske om å returnere til Old Trafford legger press på United, men klubben må ta en beslutning som er i deres beste interesse. Det blir spennende å følge utviklingen i denne saken, og se hvor Onana spiller neste sesong.

Vil han lykkes med å overbevise Ten Hag om at han fortjener en ny sjanse, eller vil han fortsette karrieren i tyrkisk fotball, eller kanskje i en annen liga? Mye tyder på at dette blir en lang og komplisert overgangssaga. Det er også verdt å merke seg at Onanas prestasjoner i Trabzonspor vil bli nøye overvåket av både United og andre interesserte klubber.

En god prestasjon i resten av sesongen kan øke hans markedsverdi og gjøre ham enda mer attraktiv for potensielle kjøpere





Andre Onana Manchester United Trabzonspor Senne Lammens Keeper Overgang Tyrkisk Liga Fotball

