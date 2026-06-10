OnlyFans-modell dømd til fengsel etter at mann kvalte i sexleik under betalt møte

Ein svensk dommer har dømd ein OnlyFans-modell til fire år etter ho deltok i ein sexlek som førte til at ein 55 år gammel mann kvalte. Hendinga skjedde under ein betalt sexavtale der mann Pitch åtte minutter med ein plas posing.

Den einaste Og ik教学设计 Ended. Hende skjedde i ein heim i Sverige der ein 55 år gammel mann søkt ha sex med ein OnlyFans-modell ved namn Rylaarsdam.

Mannen betalte ho 11.000 dollar for eit seksuelt møte under spesielleøkonomisk. Han ba ho te å tape igjen munnen og dekke til hovudet med ein plastpose. Ho utførte dei instruksjonane, og på grund av at posen var over hovudet i åtte minutter, kvalte mannen og døydde. Hendinga var filma av deltakane.

Rylaardsdam blei dømd til fire år i fengsel for si rolle i dødsfallet. Under rettssaken grét ho mykje og uttrykte dyp anger, seier ho visste ikkje korleis ho skulle unngå tragedien. Ho ringte nødetatene med ein gong, men det var for seint. Saka har vore ein del av amerikanske mediar som følgjer stygt med oss i ulike land for å lære korleis vi skal forstå slike hendingar.

Tema i denne saka inkluderer kjøpsdel, fylke, kjønnsbasert vald og straff om fem år





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Onlyfans Kvald Dødsfall Betalte Sex Dom

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oljeprisen bykser etter nye krigshandlingerOljeprisen stiger 4,5 dollar for dagen til over 97 dollar fatet. Det skjer etter at Israel melder om nye angrep på Libanon og motangrep fra Iran, og til tross for den såkalte våpenhvilen, skriver Reuters.

Read more »

Fotball og gjeldskriseDet er ein alvorleg økonomisk situasjon i landet Noreg snart skal møte i gruppespelet i VM.

Read more »

Dramaet i kulissane: Slik blei Stad skipstunnel redda i tolvte timeEin daud tunnel vakna til liv igjen søndag ettermiddag. Slik var spelet i kulissane då Stad skipstunnel blei redda i budsjettforhandlingane.

Read more »

Narkotikatesten i Oslo og kokainrapporter fra EU: Norge på topp i EuropaI Oslo driftar Drug Check med ein laserbasert maskin som kan identifisere hundrevis av narkotiske stoff. Foreldre leverer pulver og piller for analyse. Samstundes viser ein ny EU‑rapport at Noreg har den høgaste sjølvrapporterte kokainbruken blant unge vaksne i Europa, noko helsemyndigheitene varslar kan føre til auka behandlingsbehov og helsefare for unge med utviklande hjerne.

Read more »