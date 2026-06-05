OnlyFans-stjernen Stina: Derfor vendte foreldrene ryggen til henne

Stina og Danny valgte å vise ansiktene sine på OnlyFans. Det førte til et brudd med foreldrene som mente hun var manipulert. Nå forteller de om utfordringene med å kombinere pornokarriere og familieliv.

I to år veide og vurderte Stina og Danny tankene og risikoene ved å vise ansiktene sine på skjermen. Da de først gjorde det, fantes det ingen vei tilbake.

Stina bestemte seg for å satse på en karriere i pornofilmer, og hun forberedte seg mentalt på foreldrenes respons. Hun var overbevist om at det ville komme kritikk, men hun var klar til å svare på alle spørsmålene deres. Likevel fikk hun aldri fortalt foreldrene om beslutningen selv. Etter at hun viste ansiktet sitt offentlig for første gang, gikk det bare to dager før foreldrene fikk tilsendt en lenke til en dansk podkast om henne.

Det de hørte, likte de ikke. De mente at hun var manipulert av Danny og mentalt ustabil. Stina sa til dem at det var greit å være misfornøyd, men de ville ikke engang snakke med sin egen datter om hva som foregikk. Konflikten eskalerte bare derfra.

Foreldrenes reaksjon var fordømmende, og til slutt orket Stina ikke mer. Hun måtte si at hvis de følte det sånn, fikk de holde seg unna. Siden da har de verken hatt kontakt med henne eller barnebarna, som de tidligere hadde et godt forhold til. For Stina føles det ambivalent.

På den ene siden gjør det henne fri til å være hundre prosent seg selv uten å tenke på kritikk eller fordømmelse. Samtidig er det forferdelig å være den forlatte datteren, og hun blir lei seg over at man ikke ønsker å ha en relasjon til sitt eget barn og sine egne barnebarn. Etter at Stina bestemte seg for å satse fullt på pornofilmer, gikk utviklingen raskt.

Hun deltok i TV 2-programmet Mor på OnlyFans, der seerne blant annet følger paret på en reise til Madrid for å spille inn en såkalt bukkake. En produksjon der hun er sammen med mange menn og svelger til sammen 95 sædutløsninger under dagens opptak. I programmet forteller Stina at hun og Danny har mottatt tre bekymringsmeldinger siden de begynte å lage pornofilmer. Meldingene kommer fra anonyme personer som er bekymret for om foreldrenes seksuelle innhold på nettet kan skade barna.

Dokumentinnsyn som TV 2 har fått tilgang til, viser imidlertid at Næstved kommune ikke er bekymret for parets omsorgsevne eller barnas trivsel. Barna på seks og fire år vet ennå ikke hva foreldrene jobber med. De vet bare at moren er modell og arbeider med sosiale medier. Stina understreker at når de er hjemme, jobber de ikke med noe som antyder sex.

Barna skal ikke høre det eller snakke om det. Dette er underholdning for voksne. Særlig barna har stått sentralt i vurderingene deres, fordi de ikke ønsker at yrkesvalget skal skade dem. De vet at det er stor risiko for at noen en dag forteller dem det før de selv gjør det.

Men de kjenner vennene, familien, lærerne, foreldrene til de andre barna - til og med butikkdriveren på nærbutikken. De prøver å være synlige, delta på foreldremøter og bursdager og sørge for at folk vet hva de driver med. Hvis folk har en positiv innstilling til dem, er det ingen som ønsker å skade barna deres. Stina og Danny ønsker å ruste barna mentalt og være et forbilde for at man ikke skal føle seg begrenset.

Guttene deres skal få gjøre akkurat det de har lyst til. Stina sier at det finnes ingenting som kunne fått henne til å holde seg unna barna sine. Hun ville aldri vendt dem ryggen. Historien deres viser kompleksiteten i å kombinere en karriere i pornobransjen med familieliv, og hvordan valg kan påvirke relasjoner til nærmeste familie





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Onlyfans Porno Familiekonflikt Barn TV2 Dokumentar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Derfor må kommuner øve mer på cyberangrep– En digital krise handler aldri bare om systemer som faller ned, sier forsker.

Read more »

Derfor må kommuner øve mer på cyberangrep– En digital krise handler aldri bare om systemer som faller ned, sier forsker.

Read more »

Derfor må kommuner øve mer på cyberangrep– En digital krise handler aldri bare om systemer som faller ned, sier forsker.

Read more »

Shada-saken: Åpner undersøkelser mot legen– Vi synes det som har kommet frem virker alvorlig, derfor skal vi nå utrede saken grundig, sier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen.

Read more »