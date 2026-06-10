Opera inspirert av mødre som reiste 4.800 kilometer for å hente hjem barn bortført av russiske styrker

Operaen 'Mothers of Kherson' hadde premiere i Kyiv forrige uke. Den forteller den sanne historien om to mødre og en bestemor som i 2022 reiste rundt 4.800 kilometer for å hente hjem barn som var bortført av russiske styrker til den ulovlig annekterte halvøyen Krim.

Opera en 'Mothers of Kherson' hadde premiere i Kyiv forrige uke. Den forteller den sanne historien om to mødre og en bestemor som i 2022 reiste rundt 4.800 kilometer for å hente hjem barn som var bortført av russiske styrker til den ulovlig annekterte halvøyen Krim.

Kvinnene måtte ta seg rundt frontlinjen via Polen, Hviterussland og Russland for å nå leiren der barna ble anholdt av russiske sikkerhetsstyrker. Skuespillere i rollene som de ukrainske tenåringene som ble bortført, og mødrene deres. Ukraina har bekreftet at rundt 20.000 barn er bortført av Russland under den fire år lange krigen. I mars konkluderte en FN-kommisjon med at deportasjonene er en forbrytelse mot menneskeheten.

Kreml avviser dette og hevder barna ble evakuert for sin egen sikkerhet. Så langt er kun 1.343 barn brakt hjem, ifølge organisasjonen Save Ukraine. Yulia Radzevilova, en av mødrene som inspirerte verket, fikk sønnen Maksym, som nå er 16 år, hjem for tre år siden. Reisen var veldig vanskelig og lang, og sønnen ble holdt i en leir i fire måneder, etter det som først ble presentert som en to ukers «hvile-tur» fra krigen.

Han husket at han ringte moren sin i tårer på Telegram: – Jeg ville hjem. Da jeg så mamma, ble jeg så glad. Operaen er bestilt av Metropolitan Opera i New York, og får full oppsetning i Polen i oktober. Premieren ved Met kommer i april 2028.

Peter Gelb, daglig leder for Metropolitan Opera, sier at han håper forestillingen vil bidra til å øke bevisstheten rundt Russlands krigsforbrytelser





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