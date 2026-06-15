Operativ motstandskraft: Norsk trening hjelper ukrainske soldater med kampstress

Over 10.000 ukrainske soldater har fått opplæring i Norge siden 2022. I Trøndelag trenes sanitetssoldater i operativ motstandskraft (ORT) for å håndtere kampstress. Programmet, utviklet av norske og amerikanske forskere, simulerer realistiske krigsscenarier og gir stressvaksinasjon.

Siden 2022 har over 10.000 ukrainske soldater fått opplæring i Norge. I Trøndelag har sanitetssoldater gjennomgått et spesielt program kalt Operational Resilience Training (ORT), utviklet for å styrke deres mentale motstandskraft i krigssituasjoner.

Programmet er ledet av Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse ved Forsvarets sanitet og førsteamanuensis ved NTNUs institutt for psykologi. Sammen med forskere fra den amerikanske hæren har han skapt et treningsopplegg som simulerer kampstress på en kontrollert måte. Målet er å gi soldatene en stressvaksinasjon, slik at de bedre kan håndtere de psykiske påkjenningene de vil møte i strid. Treningen fokuserer på å gjenkjenne og håndtere stressreaksjoner, opprettholde funksjon under operasjoner og støtte medsoldater.

Sentrale teknikker inkluderer positiv selvprat, buddy-talk, grounding, visualisering, pusteteknikker og progressiv muskelavslapning. Soldatene lærer også om akutt stressreaksjon (ASR) og hvordan de kan hjelpe seg selv og andre gjennom en femtrinns prosess: Registrere, Tilby fellesskap, Avklar fakta, Reetabler tidslinje og Tilbake til oppgave. I tillegg dekker kurset søvn, restitusjon, håndtering av kumulativt stress og fatigue, samt styrking av samhold og støtte i avdelingen.

Under treningen blir soldatene utsatt for realistiske scenarier som å finne et torturkammer, oppleve droneangrep, artillerinedslag eller moralske dilemmaer. De bruker sminkede likdukker og fermentert griseblod for å simulere håndtering av døde. En deltaker, som opplevde grusomhetene i Bucha, fortalte at treningen hjalp henne å bearbeide traumene. Nordstrand understreker at stressvaksinering ikke er terapi, men en måte å forebygge og redusere posttraumatiske reaksjoner.

Forskning viser at soldatene får økt tillit til egen mestring og bedre evne til å håndtere kampstress. Programmet har blitt godt mottatt, og ukrainske soldater rapporterer at de tar i bruk teknikkene i virkelige kamphandlinger





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Ukrainske Soldater Stressvaksinering Operativ Motstandskraft Militær Mental Helse Traumebehandling

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