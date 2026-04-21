Opphetet ordkrig mellom Frank Løke og Olaf Tufte etter Helvetesuka

Konflikten mellom Frank Løke og Olaf Tufte tilspisser seg etter uttalelser om lagarbeid og oppførsel under TV-innspilling. Nå forklarer partene hva som egentlig skjer bak kulissene.

Det har oppstått en offentlig ordkrig mellom to av Norges mest profilerte idrettsprofiler, Frank Løke og Olaf Tufte , i forbindelse med innspillingen av TV-programmet Helvetesuka . Konflikten eskalerte etter at den olympiske roeren Olaf Tufte i et intervju med Nettavisen beskrev den tidligere håndballstjernen Frank Løke som en skikkelig dust. Denne uttalelsen falt etter at deltakerne hadde vært gjennom krevende fysiske og psykiske øvelser, hvor samarbeidsevner ble satt på en hard prøve.

Frank Løke lot ikke kritikken passere i stillhet og valgte å ta til motmæle via sin Instagram-profil, hvor han refset Tufte for det han oppfatter som hyklerisk oppførsel. Løke rettet spesifikt kritikk mot Tuftes evne til å fungere som en lagspiller, og hevdet at Tufte sviktet en av de andre deltakerne, Lene Alexandra, underveis i konkurransen. Ifølge Løke er det lite troverdig av Tufte å snakke om lagarbeid og moral når han selv angivelig ikke fulgte opp sine egne lagkamerater i de mest kritiske øyeblikkene.

Olaf Tufte, som er kjent for sin direkte væremåte, lot seg ikke pille på nesen og svarte umiddelbart på kritikken i kommentarfeltet. Han avviste bastant at han snakker stygt om folk bak ryggen deres, og understreket at han foretrekker å være direkte. Tufte tok samtidig selvkritikk på at han ikke var rask nok til å bistå sin lagvenninne da det stormet som verst, men insisterte på at han tar ansvar for egne feil. I en senere kommentar til mediene nyanserte Tufte situasjonen og forklarte at ordvekslingene dem imellom i stor grad er preget av humor og den spesielle dynamikken som oppstår når to sterke personligheter presses til det ytterste. Han beskrev Frank Løke som en kjernekar, til tross for at de to har ulike synspunkter på hvordan ting bør løses i en presset konkurransesituasjon.

Frank Løke på sin side opprettholder at han reagerte sterkt på å bli kalt dust i offentligheten, men han er samtidig rask med å avdramatisere situasjonen når han snakker med pressen i etterkant. Han beskriver både seg selv og Tufte som brumlebasser som ikke bærer nag til hverandre over lengre tid. Begge to erkjenner at det vil bli mer friksjon i programmets kommende episoder, da formatet er designet for å hente ut det beste og det verste i deltakerne. Denne offentlige krangelen har skapt betydelig engasjement blant seerne, noe som reflekterer den enorme interessen rundt reality-konsepter der kjendiser må forlate sin vante hverdag for å prestere under ekstreme forhold. Selv om tonen mellom Løke og Tufte tidvis har vært skarp, tyder mye på at det er gjensidig respekt i bunnen av deres konfliktfylte forhold, noe som ofte er tilfelle når toppidrettsutøvere møtes i arenaer utenfor sin egen disiplin.





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frank Løke Olaf Tufte Helvetesuka TV-Underholdning Reality-TV

United States Latest News, United States Headlines

