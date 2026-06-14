Opphevd dom i mord på femåring

Høyesterett i New Hampshire har opphevet en dom for drap mot en far som ble dømt for å ha drept sin datter. Retten mente at saksbehandlingen var feilaktig, og ny rettssak er planlagt. Saken har vært et kritikkpunkt mot barnevernet.

Høyesterett i delstaten New Hampshire har opphevet en dom der Adam Montgomery ble dømt for å ha drept sin fem år gamle datter Harmony .dommen fra 2024, som ga ham 56 år i fengsel, er ikke lenger gyldig.

Retten argumenterte for at drap og grov mishandling ikke burde ha blitt behandlet som én sak, noe som hindret en rettferdig prosess. Harmony er fortsatt ikke funnet, og hendelsene har vaktetterspørsel om barnevernets håndtering av saken. Harmony hadde en vanskelig oppvekst med veksling mellom fosterhjem og moren, som led av rusproblem. I 2019 ble hun plassert hos faren Adam Montgomery, til tross for at han satt fengslet da hun ble født og tidligere ikke hadde vært involvert i livet hennes.

Moren, Crystal Sorey, skal ha hatt den siste samtalen med datteren våren 2019 via FaceTime. Rettens avgjørelse hviler på at bevisene for mishandling var sterke, men de for drapet var svært svake. Den viktigste vitnet var Montgomerys kone Kayla, som i 2022 tilstod å ha løyet til juryen. Hun har siden blitt gitt prøveløslatelse.

Påtalemyndighetene har sagt de kommer til å tiltale Montgomery på nytt for drap. Han soner allerede en straff på 43,5 år for andre lovbrudd. Saken har fått sterk oppmerksomhet og kritikk av barnevernssystemet i Massachusetts, som i en rapport konkluderte at offentlige tjenester prioriterte foreldrenes rettigheter framfor jentas sikkerhet. Systemet må forandres for å beskytte barn bedre





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