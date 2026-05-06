Opplevelser mellom liv og død: Vitenskapen mot det uforklarlige

En utforskning av nær-døden-opplevelser basert på personlige vitnesbyrd, fysiologisk skepsis og omfattende medisinske studier på klinisk død.

Susanne delte sin rystende og fascinerende historie om hva hun opplevde i det øyeblikket hun var nær ved å miste livet. Hun beskriver en verden delt i to, hvor den ene siden var preget av et blendende hvitt lys, nesten som et stort, tomt A4-ark, mens den andre siden viste konturene av en mengde mennesker i ulike størrelser og former.

Midt i denne folkemengden sto en mystisk skikkelse iført en hvit kåpe. Susanne følte en sterk dragning mot denne personen, men hennes egen kropp føltes som om den var laget av bly. Beina var så tunge at hun ikke klarte å flytte seg, til tross for det sterke ønsket om å nå frem til skikkelsen.

Denne opplevelsen har etterlatt henne med en dyp overbevisning om at det kan eksistere noe utover vårt fysiske liv, selv om hun samtidig uttrykker et sterkt ønske om å leve mange år til på jorden. På den andre siden av denne opplevelsen står den akademiske skepsisen, representert ved professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo, Kristian Gundersen.

Han understreker at det til tross for mange påstander gjennom historien, fra kjente navn som Snåsamannen til andre medier, aldri har blitt vitenskapelig bevist at det er mulig å kommunisere med de døde. For Gundersen er slike opplevelser best forklart som psykologiske fenomener. Han mener at det å føre en indre dialog med kjære som har gått bort, er en naturlig måte for mennesker å håndtere sorg og finne trygghet på.

Det er en form for selvberoligelse som hjelper etterlatte å finne fred i en vanskelig tid. Samtidig uttrykker professoren en sterk bekymring for personer som markedsfører paranormale tjenester mot betaling. Han ser på dette som en kynisk utnyttelse av mennesker i en sårbar situasjon, hvor dyp sorg blir gjort om til en økonomisk forretningsmodell.

For å forstå hva som faktisk skjer i hjernen når livet ebber ut, har forskere gjennomført omfattende studier på personer som har vært klinisk døde etter hjertestans og senere har blitt gjenopplivet. En studie fra 2014 undersøkte hele to tusen tilfeller ved sykehus i USA, England og Østerrike. Blant de som overlevde, rapporterte en betydelig andel om sterke mentale inntrykk under selve hjertestansen. Disse opplevelsene kan deles inn i flere kategorier.

Noen opplevde intens angst, mørke eller en klaustrofobisk følelse av å være fanget. Andre beskrev det stikk motsatte: et overveldende lys, en følelse av varme, dyp ro og mental klarhet. Enkelte opplevde også en form for déjà vu, hvor situasjonen føltes kjent, mens andre kunne huske spesifikke lyder eller samtaler fra sykehuset som foregikk mens de var bevisstløse. Forskerne i denne studien gjorde et viktig skille mellom drømmer og syner.

De levende drømmene innebar ofte møter med avdøde venner, slektninger eller kjæledyr, mens synene skjedde i en tilstand hvor personen tilsynelatende var våken. Disse personene beskrev at de kunne se hva som foregikk i rommet, eller at de følte nærværet av andre vesener som snakket til dem eller ventet på dem. Dette skaper et spennende skjæringspunkt mellom det medisinske og det spirituelle.

Mens fysiologene peker på kjemiske prosesser i en døende hjerne, sitter de overlevende igjen med minner som endrer deres syn på livet og døden fundamentalt. Spørsmålet forblir om disse synene er hjernens siste forsøk på å skape mening i kaoset, eller om de faktisk er glimt av en annen eksistens





