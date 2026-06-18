Opprydding etter oljeutslipp ved Hamang transformatorstasjon i Bærum fullført

Etter innbrudd og skadeverk som førte til oljelekkasje ved den nedlagte Hamang transformatorstasjonen i fjor, er opprydningsarbeidet nå avsluttet. Oljen er fjernet, og vannprøver viser ingen spor utenfor lensene. Miljøpåvirkningen anses som liten.

Oppryddingen etter oljeutslippet ved Hamang transformatorstasjon i Bærum er nå fullført, nesten 15 måneder etter at skadeverket fant sted. I fjor sommer klippet ukjente gjerningspersoner seg gjennom gjerdet til den nedlagte stasjonen og løsnet lokket på en transformator, slik at flere tonn olje rant ut i terrenget og videre mot Sandvikselva.

Utslippet ble oppdaget av forbipasserende som så oljespor i elven, og utløste umiddelbart en stor aksjon med lenser, grøfter og oppsamling av olje fra kummer og jord. Hendelsen ble raskt ansett som alvorlig, både på grunn av miljørisikoen og det faktum at det var en bevisst handling. Politiet ble koblet inn, og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ble varslet, noe som understreker sakens alvor. Etterforskningen pågikk i flere måneder, med innhenting av videoovervåking og vitneavhør, men ingen er så langt pågrepet.

Opprydningsarbeidet har vært et tett samarbeid mellom Statnett, Kystverket, Asker og Bærum brann og redning, Bærum kommune og flere andre aktører. Over 15 måneder har de jobbet kontinuerlig for å begrense skadeomfanget. Det ble lagt ut lenser i Sandvikselva for å hindre videre spredning, og olje ble sugd opp fra vannoverflaten. I tillegg ble det gravd grøfter og satt opp absorpsjonsmatter for å fange opp olje som hadde trengt ned i grunnen.

Brannvesenet hadde en sentral rolle i den akuttfasen, og stabssjef Børge Gamst i Asker og Bærum brann og redning framhever at håndteringen var svært god: Vi kommer tidlig inn i hendelser med akutt forurensning, og det gjorde vi også her. Vi opplever at det er satt inn betydelige ressurser for å ivareta miljøet. Gjennom hele perioden har det blitt tatt kontinuerlige vannprøver av elven, og området har vært inspisert for fugl, fisk og annet dyreliv.

Nå viser de siste vannprøvene at det ikke lenger påvises olje utenfor lensene, og dermed avsluttes opprydningsarbeidet. Miljøpåvirkningen anses som liten, til tross for at utslippet var omfattende i starten. Statnett understreker at de beklager situasjonen, men er fornøyd med at skadeomfanget ble begrenset gjennom godt samarbeid. Prosjektleder Thomas Fennefoss i Statnett sier: Dette har vært en alvorlig miljøhendelse, og vi beklager den situasjonen som har oppstått.

Samtidig er vi fornøyd med at vi har klart å begrense utslippene til området der det oppsto. Det har vært et godt samarbeid mellom alle aktørene som har bidratt til å begrense skadeomfanget. Erfaringene fra denne hendelsen vil bli brukt for å styrke beredskapen mot lignende sabotasjeaksjoner i framtiden. Stasjonen var allerede tatt ut av drift, men hendelsen viser sårbarheten ved infrastrukturen





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Oljeutslipp Skadeverk Miljø Bærum Opprydning

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