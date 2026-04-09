Oppsummering av politiets hendelser: Innbrudd, trusler, brann og trafikkulykke

En oversikt over flere politihendelser i løpet av det siste døgnet, inkludert innbrudd, trusler med våpen, arbeidsulykke, brann, trafikkulykke og andre politioppdrag. Politiet har jobbet med å sikre spor, avhøre vitner og klarlegge hendelsesforløp.

Klokken 21:20 mottok politiet melding om mulig innbrudd på en byggeplass ved Den Nationale Scene på Engen. Operasjonsleder Tore-André Brakstad bekreftet fredag morgen at politiet har søkt i området og sikret spor. Politiet har igangsatt undersøkelser for å kartlegge hendelsesforløpet og eventuelle gjerningspersoner. Det jobbes videre med å sikre bevis og avhøre vitner for å bringe klarhet i saken.

Det er foreløpig ikke kjent hvilke verdier som eventuelt er blitt stjålet, eller om det har vært en reell innbruddsforsøk. Politiet oppfordrer eventuelle vitner som har sett noe mistenkelig i området, om å ta kontakt med politiet for å bidra til oppklaring av saken.\Like over klokka 01:45 rykket politiet ut til Møhlenpris, hvor en mann hadde tatt seg inn i en leilighet der han ikke var velkommen. Mannen skal ha kjent kvinnen som bodde der fra før. Operasjonsleder Tore-André Brakstad i politiet informerte om at mannen tidligere hadde blitt bortvist fra stedet etter å ha vært involvert i en voldsepisode onsdag ettermiddag. Pågripelsen av mannen var udramatisk, og det var ingen pågående voldshandling da politiet ankom. Mannen vil bli avhørt i løpet av dagen. Politiet jobber med å kartlegge hendelsesforløpet og avklare motivet bak hendelsen. Det er viktig å understreke at politiet prioriterer sikkerheten til alle involverte og vil følge opp saken nøye. Videre etterforsking vil avdekke om det foreligger straffbare forhold, og om det er behov for ytterligere tiltak.\Videre, klokken 17:55, ble det meldt om en trusselsituasjon i Kinn kommune. En mann skal ha truet en annen mann med et våpen. Operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen opplyser at politiet er på stedet og har kontroll på situasjonen. Det er ingen som er skadet. Politiet arbeider med å avhøre de involverte for å klarlegge hendelsesforløpet og motivet bak truslene. Politiet har prioritert å sikre området og ivareta sikkerheten til alle involverte parter. Etter avhør er saken avsluttet på stedet. Onsdag ettermiddag ble det oppdaget en truende melding på en skole i Årstad bydel, med trusler om skoleskyting og drap. Skolens rektor bekreftet at meldingen var malt på skoleveggen og ble fjernet etter en time. Saken håndteres i tråd med skolens rutiner, og både Etat for skole og politiet er varslet. Foresatte til barna er også informert om hendelsen. Det vil være vanlig skoledag torsdag. En engelskmann i 40-årene ble stanset i tollen på Flesland onsdag ettermiddag og vil bli utvist. Klokken 18:13 ble det meldt om en mann som viste frem et våpen, en softgun, på Bybanen i Kaigaten. Ingen ble truet, og mannen, som var i 40-årene, ble dimittert etter avhør. Samtidig ble det opprettet sak på forholdet. I Alver kommune ble en mann i 50-årene skadet i en arbeidsulykke da en treplate falt ned på ham. Han er ved bevissthet og fraktet til behandling. Politiet undersøker hendelsen.\En mann i 30-årene nektet å forlate Nav i Møllendal og ble innbrakt og anmeldt. Politiet og ambulanse rykket ut til Stord folkehøgskule etter melding om brann i et sikringsskap. Brannmannskaper var på stedet, og elever og ansatte ble evakuert. Det skal ikke være noen skadet. Årsaken til brannen var varmgang i en sikring. Redningshelikopter og luftambulanse ble også sendt ut. En mann i 20-årene ble pågrepet i en politiaksjon onsdag, og saken dreier seg om et enkeltforhold. Politiet hadde vært kjent med mannens identitet i to år. Det ble meldt om røyk i terreng ved Krokeide. Brannvesenet undersøkte området, og det viste seg å være et bål. Onsdag morgen klokken 08:21 ble politiet varslet om en trafikkulykke ved Loftesnes i Sogndal. En bil hadde kjørt ut av veien og havnet på taket. Politiet mistenker rus som årsak til ulykken. Politiet fortsetter sine undersøkelser i de ulike sakene





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hentet av politiet etter vold i hjemmet(Åpen for alle lesere)

Read more »

Politiet bekrefter mottatt anmeldelse på Mímir KristjánssonPolitiet vil avgjøre raskt om Rødt-politikeren blir etterforsket eller ikke.

Read more »

Politiet: Mann skal ha urinert på varer hos Rema(Åpen for alle lesere)

Read more »

Teknisk trøbbel for politiet: – Vi vet ikke årsaken(Åpen for alle lesere)

Read more »

Politiet: Kvinne slo kioskansatt og kunde(Åpen for alle lesere)

Read more »

Tekniske problemer for politiet i hele landet – også banker sliterAlle politiets systemer har vært nede, melder Politidirektorat. Også flere banker har dataproblemer, men det skal ikke være sammenheng mellom de to hendelsene.

Read more »