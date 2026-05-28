Opptrapping i Hormuz: Amerikanske og iranske styrker i skarpe konfrontasjoner

Natt til torsdag eskalerte spenningene i Hormuz med amerikanske nedskyting av iranske droner, iranske varselsskudd mot uautoriserte fartøyer og gjensidige angrep på flybaser og dronestasjoner, midt i forhandlinger om ny våpenhvile.

Den seneste rapporten fra nyhetsbyrået AFP beskriver natt til torsdag som en av de mest kritiske hendelsene i Midtøstens konfliktsone siden våpenhvile avtalen mellom USA og Iran ble inngått i april.

Ifølge statlige iranske medier forsøkte fire fartøyer å krysse den strategisk viktige Hormuzstredet uten autorisasjon fra iranske sikkerhetsstyrker. Da de ignorerte advarslene, avfyrte iranske enheter varselsskudd for å tvinge skipene til å snu. En melding fra den statlige kringkasteren IRIB på Telegram oppsummerte situasjonen: fire ubemannede fartøyer prøvde å trenge inn i Persiabukta, ble advart, og da de fortsatte, ble varselsskudd avfyrt. Vestlige medier har mottatt opplysninger fra ikke‑navngitte amerikanske tjenestepersoner som bekrefter at hendelsen eskalerte betydelig.

I etterkant rapporterte Reuters en kilde i amerikanske styrker at fire iranske droner ble skutt ned, og at en kontrollstasjon i havnebyen Bandar Abbas ble angrepet rett før en femte drone skulle lanseres. Dronene ble ansett som en direkte trussel mot amerikanske skip og handelsfartøy som opererer i det trange havområdet. En tjenesteperson hevdet at handlingene var "veloverveide, utelukkende defensive" og hadde som formål å opprettholde den eksisterende våpenhvilen.

Samtidig hevdet Irans revolusjonsgarde at de responderte med et angrep på en amerikansk flybase som var blitt brukt under tidligere operasjoner i Bandar Abbas. Detaljer om hvilken base som ble truffet er fortsatt uklare, men kort tid før hendelsen meldte Kuwait om et pågående drone‑ og rakettangrep på en amerikansk base i landet. Skadene på den kuwaitiske installasjonen er ennå ikke bekreftet, og USA har ikke kommentert angrepet.

Den spente situasjonen forsterkes av rapporter fra det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars, som hevder at et amerikansk oljetankskip var blant de fartøyene som forsøkte å passere Hormuz og ble tvunget til å snu. USA har ikke gitt noen uttalelse om denne påstanden. Nattens opptrapping kom etter flere dager med signaler om at USA og Iran kunne nærme seg en ny fredsløsning.

Irans utenriksdepartement fordømte det amerikanske angrepet på Bandar Abbas og uttrykte solidaritet med Oman etter kommentarer fra USAs president Donald Trump. En talsmann, Esmaeil Baghaei, advarte om at Oman måtte oppføre seg som andre stater, ellers ville Iran bruke kraft - en uttalelse som fanget internasjonal oppmerksomhet. Ifølge IRIB ble konfrontasjonen i Hormuz påbegynt omtrent klokken 00.30 lokal tid natt til torsdag. Allerede tidligere i uken ble det rapportert om eksplosjoner i nærheten av Bandar Abbas.

USA hevder også å ha gjennomført et defensivt angrep natt til tirsdag mot iranske mineleggingsbåter og et rakettoppskytingsanlegg. I en parallell utvikling har Israel intensifisert sine angrep mot Hizbollah‑militsen i Libanon, og melder om slag mot infrastruktur i havnebyen Tyr natt til torsdag. Hele situasjonen understreker den skjøre balansen i regionen, der både maritime og landbaserte operasjoner kan lett eskalere til bredere konflikter dersom diplomatiske kanaler ikke klarer å dempe spenningene





Dagsavisen / 🏆 25. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA‑Iran Hormuzstredet Droner Våpenhvile Bandar Abbas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA angriper i Iran, versjon av ødi: ting er samt tren av trussel i HormuzKort oppsummering: Tre eksplosjoner i Bandar Abbas samme tid som amerikanske selvforsvarsangrep i sørlige Iran og trussel om gjensidig respons fra Irans revolusjonsgarde

Read more »

Amerikanske styrker gjennomførte angrep mot iranske styrker i IranAmerikanske styrker gjennomførte angrep mot iranske styrker i Iran for å beskytte sine styrker mot trusler fra iranske styrker. Angrepet var en del av en pågående våpenhvile.

Read more »

Unio Stat planlegger opptrapping med 600 medlemmer fra mandag dersom streik starter fredagDersom staten starter strike fra fredag, vil Unio Stat starte en gradvis opptrapping fra mandag, med fokus på å ramme arbeidsgiveren mest mulig. Det første uttaket inkluderer kun 93 medlemmer, men allerede mandag skal omfattende deltakelse fra Utrykningspolitiet og sektorer som utdanning og beredskap. Dette kan føre til færre fartskontroller og ytterligere forsinkelser i store prosjekter.

Read more »

Storbank advarer: Hormuz åpner ikke på flere månederPiper Sandler tror Hormuzstredet vil holde stengt i flere måneder og venter rekordhøye oljepriser til sommeren. Goldman varsler at kundene har begynt å diskutere et bortfall på to milliarder fat.

Read more »