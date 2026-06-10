Oracle leverer rekordhøy omsetning og sterk vekst i skytjenester

Det amerikanske teknologiselskapet Oracle leverte rekordhøy omsetning i sitt fjerdekvartal, drevet av sterk vekst innen skytjenester. Den justerte omsetningen endte på 19,18 milliarder dollar i kvartalet, opp 21 prosent fra samme periode i fjor.

Det amerikanske teknologiselskapet Oracle leverte rekordhøy omsetning i sitt fjerdekvartal, drevet av sterk vekst innen skytjenester. Den justerte omsetningen endte på 19,18 milliarder dollar i kvartalet, opp 21 prosent fra samme periode i fjor.

Også her slo selskapet estimatene, som lå på 1,97 dollar. Det var særlig skyinfrastruktur som dro lasset. Inntektene fra denne forretningsdelen, kalt IaaS, kom inn på 5,79 milliarder dollar – noe over forventningene på 5,72 milliarder dollar. Oracle leverte samtidig en justert driftsmargin på 45 prosent, opp fra 44 prosent i fjor og over analytikernes anslag på 43,5 prosent.

Ikke alt gikk Oracles vei. Inntektene fra programvare falt 2,1 prosent til 6,82 milliarder dollar, lavere enn ventet. Både programvarestøtte og programvarelisenser kom under estimatene





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