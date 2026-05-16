Orban-vennlige medier i Ungarn raser sammen etter at han mistet makten

Orban-vennlige medier i Ungarn opplever raske endringer etter at han mistet makten. Mange medieledere har blitt byttet ut, og tonen i kringkastingene endres. Den nye statsministeren Péter Magyar lover å gjenopprette pressefriheten med en ny medielov.

Gjennom 16 år ved makten sørget Viktor Orban for at de fleste av Ungarn s medier talte hans sak. Kun dager etter at han mistet makten raser systemet sammen.

Det innebærer færre statlige inntekter til Orban-vennlige konglomerater som Kesma. Analyser viser at tidligere pro-Orban kanaler nå presenterer en mer balansert dekning. EU følger nøye med på utviklingen, mens den nye regjeringen møter utfordringer i å skape en balansert mediesektor.





