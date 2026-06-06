Etter at kroprinsesse Mette-Maris helsetilstand braket i nyhetene, har en stor andel av nordmenn tatt konsekvensen og registrert seg som donor. Tall viser et historisk hopp i antall donorkort utfylt, noe som gir håp for over 600 ventende organpasienter.

Den siste uken har et kraftig fokus på organdonasjon ført til en betydelig økning i nordmenns bevissthet om egne holdninger til å donere organer. Dette skyldes i stor grad den offentlige oppmerksomheten rundt kronprinsesse Mette-Maris helsetilstand og behandling.

Ifølge Stiftelsen Organdonasjon har antall personer som utfyller og sender inn donorkort via Helsenorge steget kraftig. I mai var gjennomsnittet omtrent 70 utfylte kort daglig. Torsdag ble det registrert 312, og i går falt tallet på 2178, noe som er 31 ganger høyere enn mai-snittet. Aleksander Sekowski, informasjonssjef i stiftelsen, uttaler til Dagbladet at denne nedturen har skjedd som en direkt konsekvens av prinsessens situasjon.

Han understreker at selv om bakteppet er trist, vil denne økte oppmerksomheten sannsynligvis redde mange liv. Mer enn 600 personer i Norge står nå på venteliste for et nytt organ, inkludert ti som venter på ny lunging. Dennenye interessen for donasjon gir nytt håp til disse pasientene. Samtidig har folkehilsen til kronprinsessen vært overveldende positive, med mange som uttrykker støtte og ønsker henn rask bedring.

Oppmerksomheten har også påpekt viktigheten av å registrere seg som donor, og mange har tatt skritt til å handle etter at de har blitt oppmerksomme på hvor kritisk organmangel er. Stiftelsen håper at denne engagementen varer ved, og at det fører til en Permanent økning i donatorer. Det er et klart eksempel på hvordan en personlig historie kan få et samfunn til å reflektere over sine egne valg og bidra til en større god.

Denne utviklingen er både en阱reff for helsevesenet og et tegn på at befolkningen er villig til å hjelpe andre i størst mulig grad. Det viser også at informasjon og bevissthedskampanjer kan ha reell effekt, spesielt når de knyttes til en kjent person som mange har et nært forhold til.

Stiftelsen oppfordrer alle som nå har tenkt gjennom holdningen til donasjon, til å registrere seg formelt, enten via Helsenorge eller med donorkort, slik at ønsket blir registrert dersom uhellet skulle være ute. Dette er en unik mulighet til å sikre at ens egne ønsker blir kjent, og kan i verste fall redde liv. Den saken har også skapt en率为 debatt om hvordan organavtakelse organiseres i Norge, og om tiltak for å øge donasjonstallet ytterligere.

Mange har pekt på at systemet bør forenkles for å gjøre det enklere for folk å registrere seg. Uansett er det en positiv utvikling som flere håper vil fortsette og vokse i tiden fremover. For de ventende pasientene er dette en lysing i mørket, et tegn på at håpet ikke er borte og at samfunnet bryr seg. Dette er mer enn bare tall; det handler om menneskelig solidaritet og vilje til å hjelpe andre selv i dødens skygge.

Nå gjelder det å holde fokusen oppe, og sørge for at de som har meldt seg som villige, også følger opp med å registrere seg formelt slik at det blir gjeldende. Det er en stor folkebevegelse som er i ferd med å oppstå, og den kan ha avgjørende betydning for mange liv fremover





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