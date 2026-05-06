Orgasmegapet: Er det biologisk eller samfunnsrettet?

Debatten om hvorfor menn oppnår orgasme oftere enn kvinner under heteroseksuell sex har fått nytt liv. Mens Nina Brochmann mener det handler om likestilling og klitorisstimulering, argumenterer Anders Danielsen Lie for at det er biologiske forskjeller. Sigrid Bonde Tusvik mener at orgasmegapet kan tettes med bedre kommunikasjon og åpenhet.

Debatt en om den kvinnelige orgasmen har fått nytt liv den siste tiden. Da skuespiller og lege Anders Danielsen Lie (47) anmeldte boka «Avkledd» av Nina Brochmann (38), ble temaet om orgasmegapet – at menn oppnår orgasme oftere enn kvinner under heteroseksuell sex – satt på dagsordenen.

Brochmann argumenterer for at dette skyldes blant annet manglende likestilling og utilstrekkelig klitorisstimulering. Danielsen Lie er uenig og mener at forskjellen skyldes at menn og kvinner opererer med ulike «seksuelle operativsystem». Han påpeker at kvinner ofte prioriterer nærhet og totalopplevelsen fremfor orgasme, mens menn har en sterkere reproduksjonsdrevet psykologi. Dette betyr ikke at han ikke ønsker kvinner flere orgasmer, men at biologien spiller en større rolle enn samfunnsmessige faktorer.

Debatten har engasjert mange, blant annet komiker og forfatter Sigrid Bonde Tusvik (46), som har tatt sterk stilling til temaet. Hun er enig med Brochmann om at orgasmegapet ikke er biologisk bestemt, men et resultat av kulturelle og sosiale strukturer. Hun understreker at det ikke er komplisert å tette orgasmegapet, men at det krever åpenhet og kommunikasjon. Tusvik mener at stress, ansvar og mentale belastninger ofte hindrer kvinner i å oppleve lyst og tilstedeværelse.

Hun kritiserer også den kulturelle skammen som mange kvinner bærer på rundt egen lyst og seksuell tilfredsstillelse. Hun mener at kvinnehelse og likestilling er langt fra fullført, og at orgasmegapet er ett av mange tegn på dette. I podkasten «Tusvik & Tønne» har hun også oppfordret kvinner til å ta eie på egen lyst og å kommunisere tydeligere om sine behov.

Hun mener at manglende språk og trygghet er en stor del av problemet, både i det offentlige og i private relasjoner. Samtidig har debatten om orgasmegapet blitt en del av en større diskusjon om kvinnehelse og likestilling. Tusvik mener at det er viktig å bryte tabuet rundt kvinnelig lyst og å normalisere samtaler om seksuell tilfredsstillelse. Hun understreker at kvinner ikke bør føle skam for å uttrykke sine behov og at samfunnets forventninger ofte skaper unødvendige barrierer.

Hun håper at debatten kan bidra til å endre holdninger og gjøre det enklere for kvinner å oppleve seksuell glede og tilfredsstillelse





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Orgasmegapet Likestilling Kvinnehelse Seksualitet Debatt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg i DebattenDet skriver førstnevnte på Facebook.

Read more »

Steinar Suvatne tar over som programleder i DebattenDet melder NRK.

Read more »

Ny programleder i «Debatten»Steinar Solås Suvatne skal lede debattprogrammet fra høsten.

Read more »

Listhaug om TV2s skjulte opptak: – Den debatten får mediene taTV 2 har fått kritikk for bruk av skjulte opptak i avsløringen av rasistiske uttalelser fra partiets rådgiver. Partilederen vil ikke blande seg inn i debatten.

Read more »

Steinar Suvatne tar over som programleder i DebattenDen tidligere Dagbladet-journalisten gleder seg til å lede det populære debattprogrammet.

Read more »

Debatt om kvinnelig orgasme blusser opp etter anmeldelseEn debatt om orgasmegapet mellom menn og kvinner har fått fornyet oppmerksomhet etter at Anders Danielsen Lie anmeldte Nina Brochmanns bok «Avkledd». Brochmann peker på manglende likestilling og utilstrekkelig klitorisstimulering som årsaker, mens Danielsen Lie mener forskjellen skyldes ulike «seksuelle operativsystemer» og reproduksjonens psykologi. Sigrid Bonde Tusvik støtter Brochmann og understreker viktigheten av å tette orgasmegapet og snakke åpent om kvinnehelse.

Read more »