Orsted til to ganger kurshøyd?

Ifølge en artikkelforfatter uttrykker en bedre gjennomføringsevne og mindre ekstern risiko muligheten for at aksjekursen kan dobles i løpet av de neste to årene. Dagens kurs prising, til tross for den stigende viktigste obligasjonsindeksen, reflekterer en overdreven sannsynlighet for at ting kan gå galt. Spred på tre prosentpoeng fram til en akseptabel avkastning, kan medføre en aksjeskurs på DKK 220.

Dersom Ørsted leverer omtrent som guidet, mener vi at aksjekursen kan dobles i løpet av de neste to årene – til tross for kursoppgangen de siste månedene.

Vi mener at USA-risikoen har avtatt betydelig, skriver artikkelforfatteren. Risikoen i caset ligger i svak gjennomføringsevne eller eksterne faktorer, men dagens prising reflekterer etter vår mening en altfor høy sannsynlighet for at ting går galt. Vi estimerer en kontantstrømavkastning på 12 prosent i 2028, mens den dyreste hybridkapitalen gir en avkastning på om lag 5 prosent. Historisk har differansen mellom kontantstrømavkastningen og hybridkapitalen ligget på 2,5 prosentpoeng.

I vår verdsettelse legger vi til grunn en spread på tre prosentpoeng for å reflektere risikoen for kostnadsoverskridelser i nye prosjekter. Dette tilsvarer et avkastningskrav på åtte prosent og impliserer en aksjekurs på DKK 220 i dag





