Den brasilianske fotballspilleren Oscar avslutter sin profesjonelle karriere etter å ha opplevd et hjertestans på trening i november. Hendelsen førte til bekymringer for helsen hans, og han har nå valgt å prioritere sitt helse fremfor å fortsette fotballkarrieren.

Beskjeden om karriereslutten kom i helgen. Det var nesten fem måneder siden han plutselig kollapset på treningsanlegget til São Paulo den 11. november. På grunn av problemer med blodsirkulasjonen stoppet hjertet hans i flere minutter. Oscar måtte motta livreddende behandling etter hendelsen. I et intervju med Marca forteller han: Jeg husker bare at jeg besvimte og ingenting mer. Alle sier at når du er i ferd med å dø, forlater du kroppen din. Jeg hadde den følelsen, legger han til.

Det var en dramatisk hendelse som satte en stopper for fotballkarrieren hans. Etter flere minutter med hjerte-lunge-redning og behandling klarte legene å gjenopprette livet hans. Han forteller at han hørte sønnen sin si: Pappa, kom tilbake. Det var et øyeblikk som preget ham sterkt. Oscar fikk påvist vasovagal synkope, som skyldes redusert blodtilførsel til hjernen og fører til besvimelse. Han ønsket å fortsette fotballkarrieren, men ble rådet til å legge opp. Jeg tror fortsatt jeg hadde kvaliteten til å fortsette, men jeg gir meg nå, sier han. Beslutningen om å avslutte karrieren var tøff, men helsen måtte komme først. Oscar er en fotballspiller som har oppnådd mye gjennom sin karriere, og hans bidrag til fotballen vil bli husket.\Oscar hadde en suksessfull karriere både på klubb- og landslagsnivå. Han spilte fem sesonger i Premier League-klubben Chelsea. Der var han med på å sikre to ligatitler og en triumf i Europaligaen. Han var en viktig brikke i laget og bidro til mange seire. I 2017 ble han en av de største eksportene til kinesisk fotball da han signerte for Shanghai Port. Han spilte der i åtte år før han i 2025 signerte for barndomsklubben São Paulo. Kontrakten var opprinnelig ment å vare til 2027. Overgangen til kinesisk fotball var et stort steg i karrieren hans, og han fortsatte å vise sitt talent. Hans erfaring fra europeisk fotball kom godt med i Kina. São Paulo var klubben som startet alt for han. Det var et emosjonelt øyeblikk da han kom tilbake til klubben. Fansen tok godt imot han. Han ønsket å avslutte karrieren sin der.\Oscar representerte Brasil i 48 landskamper og deltok i VM i 2014 på hjemmebane. Han var også en del av troppen som vant Confederations Cup i 2013. Han var en viktig spiller for Brasils landslag og bidro til mange viktige seire. Han var en kreativ og teknisk dyktig spiller. Hans prestasjoner på landslaget vil bli husket. Han var en stolthet for nasjonen sin. Hans bidrag til brasiliansk fotball er betydelig. Karrieren hans er et bevis på hans talent, utholdenhet og dedikasjon til fotballen. Selv om karrieren nå er over, vil hans minne og bidrag leve videre i fotballens historie. Hans historie er et inspirerende eksempel for unge fotballspillere over hele verden. Han vil bli husket som en ekte fotballhelt





