Oscar Hiljemarks mareritt i Pisa: En historie om svikt og nedrykk

Oscar Hiljemark forlot trygge Elfsborg for å redde Pisa fra nedrykk, men endte med 13 tap på 15 kamper og en plass i klubbhistoriens bunnivå.

Da Oscar Hiljemark i februar forlot den svenske tryggheten i Elfsborg for å bli hovedtrener i italienske Pisa , var forventningene høye. Oppdraget var klart: redde klubben fra nedrykk fra Serie A . Men fire måneder senere står han igjen som en av de mest mislykkede trenerne i klubbens historie.

Med 13 tap på 15 kamper og en påfølgende nedrykk til Serie B, har svensken satt et uønsket rekord. Lokale medier har vært nådeløse i sin kritikk, og en journalist beskrev ham som det laveste nivået på trenerbenken i Pisas historie. Hiljemark valgte til slutt å si opp sin stilling, men skadene på hans rykte kan være varige. Hiljemarks ansettelse var et dristig valg fra Pisas ledelse.

Han hadde ingen erfaring fra toppfotballen i Europa, men hadde gjort det bra i Allsvenskan. Likevel viste det seg raskt at gapet mellom svensk og italiensk toppfotball var for stort. Spillerne mistet tilliten, taktikken fungerte ikke, og resultatene uteble. Laget sank som en stein på tabellen, og Hiljemark ble stående maktesløs.

Hans manglende autoritet og evne til å snu trenden ble tydelig for alle. I en liga der presset er konstant, og der hver kamp teller, var hans tilnærming for naiv. Klubben, som hadde satset alt på å overleve, måtte nå ta den tunge veien tilbake gjennom Serie B. Reaksjonene etter nedrykket lot ikke vente på seg. Italienske medier, kjent for sin lidenskap og kritikk, gikk hardt ut.

En sportsjournalist sammenlignet Hiljemark med en amatør og mente hans opphold var en skamplett på klubbens historie. Selv om Hiljemark forsvarte seg med at han arvet en vanskelig situasjon, var det lite forståelse å finne. Hans avgang ble møtt med lettelse, men også med spørsmål om hvorfor klubben valgte en så uerfaren trener i en så kritisk fase. For Hiljemark selv blir veien videre uviss.

Han har fått en lærepenge i den harde skolen kalt italiensk fotball, men om han får en ny sjanse på toppnivå, er usikkert. Nedrykket har også økonomiske konsekvenser for Pisa. Tapet av Serie A-inntekter er betydelig, og klubben må nå restrukturere seg for å være konkurransedyktig i Serie B. Samtidig må de finne en trener som kan gjenoppbygge laget og kulturen.

Historien om Oscar Hiljemark er en påminnelse om at i fotballens verden kan suksess fort bli til fiasko, og at presset i toppligaene er nådeløst. For svensk fotball er det en tankevekker: erfaring fra hjemlig serie er ikke alltid nok for å lykkes i Europa





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