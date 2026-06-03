Oslo Børs avslutter på nytt høydedekke, oljeaksjer stiger

Oslo Børs' hovedindeks avsluttet på nytt høydedekke onsdag, med norsk flyselskap som en betydelig demper. Samtidig var børslokomotiver som Hydro, Kongsberg, Subsea 7 og TGS også ned. Oljeprisen løftet seg etter nye angrep i Midtøsten, og oljeaksjer som Equinor, Vår Energi, Aker BP og DNO steg markant.

Oslo Børs ' hovedindeks avsluttet på nytt høydedekke onsdag, med norsk flyselskap som en betydelig demper. Samtidig var børslokomotiver som Hydro , Kongsberg , Subsea 7 og TGS også ned.

Oljeprisen løftet seg etter nye angrep i Midtøsten, og oljeaksjer som Equinor, Vår Energi, Aker BP og DNO steg markant. På et tidspunkt på dagen var hovedindeksen opp 0,2 prosent. Oljeprisen har steget med over 2 prosent siden midnatt, og nordsjøolje (brent spot) handles for rundt 98 dollar fatet. Danske Bank har publisert en ny analyse på Norwegian-aksjen, hvor analytiker Thomas Helgø trekker frem svak prisutvikling i juni som kan tyde på svakere etterspørsel enn ventet etter Norwegians ruter.

Han påpeker også at NAS-aksjen har hentet inn hele kursfallet siden situasjonen i Midtøsten startet, noe han mener ikke er berettiget. HitecVision varslet tirsdag om nedsalget i oljeserviceselskapet SED Energy Holdings, hvor de solgte 130 millioner aksjer til kurs 8 kroner, totalt 1,04 milliarder kroner. Det svenske oppkjøpsfondet Ratos solgte ni millioner aksjer i det Oslo Børs-noterte entreprenørselskapet Sentia for 72,4 kroner, fem prosent under gårsdagens kurs ved stenging av Oslo Børs.

Norwegian har inngått en avtale om å kjøpe et Boeing 737-800 som det per nå leaser, og anslår en engangsgevinst på rundt 85 millioner norske kroner. Statkraft og Elkem ASA inngår en langsiktig kraftavtale for Elkems verk på Bjølvefossen i Kvam kommune i Vestland, verdt rundt 710 millioner kroner. Hang Seng-indeksen i Hongkong faller på sin side over 1,5 prosent i kjølvannet av økt spenning i Hormuzstredet.

IndiGo returnerer ett av seks fly de leier fra Norse Atlantic, og Norse Atlantic-sjef Eivind Roald sier selskapet gleder seg til å bruke det gjenvunne flyet på Thailandruter i vintersesongen. Det Oslo Børs-noterte selskapet Subsea 7 har sikret seg en ny, betydelig kontrakt med Murphy Exploration & Production Company for utviklingen av feltet String Music i den amerikanske delen av Mexicogolfen





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