Oslo Børs: Hovedindeksen stiger, Equinor og oljeaksjer stiger, Oljeprisen stiger, Kongsberg Gruppen stiger, Hydro faller, Rystad Energy advarer mot krigsrisiko, TGS får ny kontrakt, Energy Ventures selger aksjer i Sed Energy

Oslo Børs åpnet torsdag med en oppgang på 0,6 prosent i Hovedindeksen. Tungvekter som Equinor og oljeaksjer steg, mens Kongsberg Gruppen og Hydro falt. Oljeprisen steg til 93,5 dollar, en oppgang på under en dollar siden Børsen stengte i går. Rystad Energy advarer mot krigsrisiko, og TGS fikk en ny kontrakt. Energy Ventures solgte aksjer i Sed Energy.

Saken oppdateres... Hovedindeksen er opp 0,6 prosent i åpningen av aksjehandelen på Oslo Børs torsdag. Tungvekteren Equinor leder an, med en oppgang på 2,6 prosent.

Også andre oljeaksjer stiger, som Vår Energi, opp 1 prosent, og Aker BP, opp 0,8 prosent. Oljeprisen har steget til 93,5 dollar, en oppgang på under en dollar siden Børsen stengte i går. Rystad Energy viser til eskaleringen av krigen i Midtøsten, og påpeker at våpenhvilen nå er på sitt skjøreste punkt hittil. Hvis krigshandlingene gjenopptas for fullt, frykter analyseselskapet at oljeprisen vil kunne stige mot 150 dollar fatet.

Mini-comeback for Kongsberg Av andre høyt omsatte aksjer stiger Kongsberg Gruppen 1,7 prosent. Onsdag gikk Kongsberg på en kurssmell, på 5 prosent, etter at selskapet hadde kapitalmarkedsdag. Norsk Hydro faller 0,7 prosent. Pareto Securities har nedgradert Hydro-aksjen til hold fra kjøp.

Samtidig heves kursmålet til 117 fra 116 kroner per aksje, ifølge Bloomberg. På de asiatiske børsene har det vært en blandet utvikling på morgenkvisten. Hongkong-børsen faller mer enn en prosent. Tek-fall i USA Wall Street endte med markant nedgang onsdag, drevet av tek-aksjer.

Av selskapsnyheter har seismikkselskapet TGS får en ny kontrakt på 55 dager i Afrika og Midtøsten-regionen. Kontrakten gjelder et 3D Ramfort-fartøy som skal begynne oppdraget tidlig i september, ifølge en børsmelding Videre har Energy Ventures solgt drøye 37 millioner aksjer til 8 kroner per aksje i Sed Energy. Det betyr at de solgte aksjer for knappe 300 millioner kroner. Det tilsvarer omtrent 6 prosent av de ordinære aksjene og stemmerettighetene i selskapet.

Etter transaksjonen har ikke Energy Ventures noen aksjer eller stemmerettigheter i Sed Energy





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