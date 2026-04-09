Oslo Børs stiger etter oljeprisfall og usikkerhet i Iran-konflikten

Oslo Børs viser en positiv utvikling torsdag etter gårsdagens kraftige fall i oljeprisen. Til tross for optimisme rundt våpenhvilen i Iran, preges markedet av usikkerhet og bekymringer knyttet til geopolitiske spenninger, resultatvarsler fra selskaper og utviklingen i shippingsektoren.

Saken oppdateres.. Oslo Børs stiger torsdag, en dag etter at kunngjøringen om våpenhvile i Iran-krigen utløste et dramatisk fall i oljeprisen og et børsras for oljeaksjer. Rundt klokken 9:30 er Hovedindeksen opp 1,4 prosent. Dette signaliserer en viss optimisme blant investorer, til tross for usikkerheten som preger markedet. Nordsjøoljen (spot) handles nå for 97,8 dollar fatet, en økning fra 93,8 dollar per fat ved stengetid på Børsen onsdag.

Før meldingene om våpenhvile var oljeprisen på rundt 110 dollar. Den kraftige prisreduksjonen onsdag var et resultat av forventninger om en stabilisering i regionen, men disse forventningene ser ut til å ha blitt dempet av nye hendelser. De store oljeselskapene, som opplevde betydelige tap dagen før, viser nå en viss bedring. Dette indikerer at investorer kanskje ser en mulighet for en snarlig rebound, selv om usikkerheten fortsatt er stor. I tillegg stiger gjødelkjempen Yara med 2,3 prosent etter å ha opplevd et fall på ti prosent onsdag. Shippingindeksen klatrer også, med en økning på 1,3 prosent. Denne positive utviklingen i shippingsektoren kan delvis tilskrives håp om forbedret handel og frakt, selv om situasjonen i Hormuzstredet fortsatt er utfordrende. Gårsdagens fall i oljeprisen var det største fallet på over seks år, ifølge Bloomberg. Dette understreker hvor volatile markedene er, spesielt når geopolitiske faktorer spiller inn. I USA steg indeksene kraftig på onsdag, drevet av fredsoptimisme. Denne optimismen var imidlertid av kort varighet, da børsene i Asia viser en nedadgående trend torsdag morgen. Denne nedgangen skyldes blant annet at Irans parlamentsleder Mohammad Bagher Ghalibaf anklaget USA for å bryte den to uker lange våpenhvilen. Denne utviklingen understreker kompleksiteten i konflikten og dens innvirkning på globale markeder. Analytiker Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities peker på at skipstrafikken gjennom det kritiske Hormuzstredet fortsatt er nesten helt stanset, med kun fire passeringer onsdag. Dette skaper bekymring for forsyningskjeder og handel. Rederiene «venter på klarhet rundt Irans transittvilkår, forsikring og signaler fra Teheran», skriver han i et notat. Denne usikkerheten bidrar til å dempe optimismen og påvirker shippingaksjer negativt. Før børsåpning har det kommet en rekke nyheter fra ulike selskaper som påvirker markedet. SEBs lakseanalytiker Sander Lie ventet at Grieg Seafood-aksjen ville falle markant etter at selskapet varslet svakere resultater onsdag ettermiddag. Aksjen har falt 7,2 prosent, noe som reflekterer bekymringer rundt selskapets fremtidige lønnsomhet. Lakseoppdretteren opplyser om utfordringer knyttet til lus og sjøtemperaturer, som forventes å påvirke resultatene fremover. – Gitt dette, og ytterligere nedsiderisiko knyttet til slaktemålene, ser vi rom for at konsensusestimatene for 2026 kan falle med 12–15 prosent i forkant av rapporten, skriver Lie. Disse faktorene indikerer en mer pessimistisk vurdering av selskapets fremtidsutsikter. Grieg vil publisere en utvidet oppdatering for første kvartal rundt 21. mai. Rederiet Stolt-Nielsen har også offentliggjort resultater og gitt uttalelser om fremtidige utsikter. Stolt-Nielsen sparker i gang resultatsesongen med tallslippet for første kvartal torsdag. Der trekker rederiet frem at spesielt krigen i Midtøsten gjør det vanskelig å gi en prognose, og guidingen for 2026 trekkes tilbake. – Vi mener at spennvidden i mulige scenarioer er for stor til å kunne gi en meningsfull inntjeningsprognose på nåværende tidspunkt, skriver rederiet. Denne beslutningen gjenspeiler den store usikkerheten selskapet opplever. Kvartalsrapporten viser at inntektene økte til 717 millioner dollar fra 676 millioner dollar, men økte kostnader dempet resultatene. Driftsresultatet falt til 81,8 millioner dollar fra 107,9 millioner dollar året før, viser regnskapet. Aksjen faller 1,9 prosent. Norwegian presenterte også trafikktall som påvirket aksjekursen. Norwegians trafikktall viser at selskapet fløy 1,67 millioner passasjerer i mars, og inkludert Widerøe, var passasjertallet totalt 2,03 millioner passasjerer. Fyllingsgraden for Norwegian var på 87,7 prosent, opp fra 81 prosent i mars i fjor. Til tross for en positiv utvikling i antall passasjerer og fyllingsgrad, falt aksjen med 3,5 prosent, etter å ha steget 9,7 prosent onsdag. Dette kan indikere at investorer kanskje forventet enda bedre resultater, eller at andre faktorer, som for eksempel bekymringer rundt fremtidig lønnsomhet, veier tyngre





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oslo Børs Oljepris Iran-Konflikten Shipping Resultatvarsler

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »