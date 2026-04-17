Oslo Børs svinger – Oljeprisen stiger, store kontrakter og biotech-volatilitet

Oslo Børs viser en blandet utvikling, mens oljeprisen stiger. Endúrs datterselskap sikrer milliardkontrakt, Thor Medical ferdigstiller ny fabrikk, og biotek-selskapet Circio Holding opplever stor volatilitet.

Oslo Børs viser en blandet utvikling gjennom handelsdagen. Ved åpning falt hovedindeksen, men etter en times handel har aksjene hentet seg inn til en tilnærmet sidelengs utvikling. Oljepris en har hatt en positiv utvikling det siste døgnet, med en oppgang på rundt 3 dollar til et nivå like over 98 dollar fatet. Dette er imidlertid en liten nedgang fra nivåene rundt 100 dollar som ble observert torsdag kveld. Fredag morgen handles et fat nordsjøolje for 98,7 dollar.

I sektoren for sjømat har Danske Bank nedgradert aksjen i Bakkafrost fra «hold» til «selg». Dette skjer i kjølvannet av en fersk sektorrapport hvor analytiker Wilhelm Hagen Røe peker på en rekke utfordringer. Økte priser på fisk og sjømat, delvis som følge av reduserte kvoter i Nordatlanteren, samt en økt sannsynlighet for et kraftig El Niño-fenomen i år, er sentrale bekymringer. Røe mener Bakkafrost vil være spesielt eksponert for negative effekter i et slikt scenario. Aksjen opplevde et fall på 2,6 prosent ved åpning, men har hentet inn noe av tapet etter en times handel og ligger nå nede med 1,1 prosent. Et betydelig fremskritt meldes fra Thor Medical, som har ferdigstilt sin første fullskalafabrikk på Herøya i Porsgrunn. Denne fabrikken vil ha kapasitet til å produsere innsatsfaktorer for 21.000 brukerdoser årlig og forventes å generere et titalls nye arbeidsplasser. Produksjonsstart er planlagt til tredje kvartal. Selskapets administrerende direktør, Jasper Kurth, beskriver dette som en stor milepæl. Thor Medical har utviklet en innovativ teknologi for å omdanne naturlige forekomster av thorium til medisinske isotoper, som kan benyttes i presisjonsbehandling av kreft. Ved inngangen til 2026 hadde selskapet en ordrebok på imponerende 850 millioner kroner. Aksjen viste sterk reaksjon ved åpning med en oppgang på 7,5 prosent, men har roet seg noe og handles nå med en oppgang på 3,6 prosent. Innenfor bygg- og anleggssektoren har Endúrs datterselskap, Total Betong, sikret seg en betydelig kontrakt. Selskapet skal bygge Vår Energis nye hovedkontor i Stavanger, en avtale som verdsettes til 1,25 milliarder kroner, ifølge en børsmelding. Arbeidet forventes å starte umiddelbart, med byggestart planlagt til tredje kvartal i år. Aksjen som representerer Endúr stiger 2,6 prosent fra start. I bioteknologisektoren opplever Circio Holding en bemerkelsesverdig utvikling fredag, med en aksjeoppgang på 26,8 prosent. Til tross for denne intradagsstyrken, er aksjen fortsatt ned 37,5 prosent for uken. Denne volatiliteten kommer etter at selskapet forrige uke annonserte en kapitalinnhenting på 250 millioner kroner gjennom en «betydelig overtegnet rettet emisjon» rettet mot nye investorer. I tillegg kunngjorde selskapet på onsdag en samarbeidsavtale med Acuitas Therapeutics for testing av en ny teknologi innen celleterapi. Hittil i år har aksjekursen til Circio Holding opplevd en oppsiktsvekkende vekst på hele 1.078 prosent. Markedsutviklingen fortsetter å bli fulgt tett





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Full kollaps etter oljeprissjokkNorse Atlantic er ned over 60 prosent på Oslo Børs etter dramatisk grep.

Read more »

IT-problemer hos politiet rammet rettssak i OsloTest av strømforsyning ved et datasenter slo ut politiets IT-systemer onsdag morgen. Det førte til problemer både i rettssalen og lange køer på Gardermoen.

Read more »

Iran-konflikten demper oljeprisen til tross for advarsler om kriseSelv om Iran-konflikten har begrenset skipstrafikken i Hormuzstredet og fører til bekymringer for oljetilgang, handles nordsjøoljen Brent til en relativt lav pris. Markedet ser ut til å tro på en rask løsning, men analytikere advarer om at det er for tidlig å senke skuldrene før skipstrafikken er normalisert.

Read more »

Oslo Børs følger amerikansk optimisme på Iran-nyheter, Snap kutter ansatteAksjemarkedene viser optimisme drevet av håp om diplomatisk løsning mellom USA og Iran. Samtidig varsler Snap Inc. betydelige nedbemanninger for å effektivisere driften.

Read more »

Nedgang på Oslo BørsKongsberg Gruppen falt over 5 prosent på børsen.

Read more »

Oljeprisen stiger igjen: Hormuzstredet fortsatt flaskehalsOljeprisen har vist store svingninger under krigen i Midtøsten. Brent spot-prisen klatret torsdag, og ligger på 98,2 dollar fatet. Situasjonen i Hormuzstredet, en sentral rute for oljetransport, bidrar til usikkerhet og påvirker prisene.

Read more »