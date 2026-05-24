Oslo boligmarkedet: Bankenes fleksibilitet og kvoten

Dette innlegget tar for seg hvordan bankenes fleksibilitet og kvoten for boliglån i Oslo påvirker boligkjøpere. Det diskuteres hvordan kvoten i Oslo er lavere enn i resten av landet, og hvordan dette kan ha negative effekter for lånekundene.

Mange boligkjøpere drømmer om å komme seg inn på markedet i Oslo . Men hvis boligdrømmen ligger helt på grensen av hvor stort finansieringsbevis banken kan gi, kan det faktisk spille en rolle om boligen ligger i Oslo – eller rett utenfor.

Bankene kan ha større rom for å gi lån til samme kunde utenfor hovedstaden, bekrefter både Nordea og DNB. – Vi kan bekrefte at det stemmer i enkelte tilfeller, sier Fredrik Bjerke, banksjef i Nordea Oslo til E24. Les også Advarer mot aksjeråd: – Ekstremt vanskelig. Forklaringen ligger i de såkalte fleksibilitetskvotene.

En regel som lar banker gjøre unntak fra vanlige lånekrav for en viss prosentandel av lånene de gir. i utlånsforskriften. I Oslo kan bankene gjøre unntak fra enkelte lånekrav i 8 prosent av boliglånene. I resten av landet er fleksibilitetskvoten 10 prosent. Peker på Bærum Nordea trekker frem Oslos nabokommune Bærum som et marked banken kan være tryggere på enn hovedstaden.

– Bærum er et godt eksempel, fordi det er et mye sunnere boligmarked. Estimatene vi bruker er mye mer presise og tryggere å bruke, sier Bjerke. Han understreker at svaret er sammensatt. Det handler både om kvotene, bankens risikovurdering og kundens økonomi.

– Mer fleksibilitet. Ifølge Bjerke er det mange unge som egentlig ønsker å kjøpe i Oslo, men er villige til å flytte litt utenfor byen dersom det gjør boligkjøpet mulig. – En klassisk førstegangskjøper kan ha mer fleksibilitet utenfor Oslo. Det kan for eksempel være en som tjener nok til å betjene lånet, men som ikke har bygget opp mye egenkapital.

Når banken vurderer om en kunde kan få boliglån, ser den blant annet på inntekt, gjeld, egenkapital og om kunden tåler høyere rente. Som hovedregel kan man ikke låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt, og må stille med minst 10 prosent egenkapital. Men bankene har lov til å gjøre unntak fra kravene i en viss andel av lånene de gir. Det er denne unntakskvoten som er lavere i Oslo enn i resten av landet.

– Den nasjonale kvoten er større, blant annet fordi alle andre storbyer inngår i denne. I Oslo er kvoten mindre, sier Bjerke. – Kan slå uheldig ut Ann Mari Berg Fjelltveit i DNB påpeker at denne forskjellen kan ha negative effekter. – I utgangspunktet er det ingen forskjell, et finansieringsbevis fra DNB kan i prinsippet brukes hvor som helst i landet, sier Fjelltveit.

– For Oslo er det likevel et unntak som vi har påpekt flere ganger kan slå uheldig ut, i at fleksibilitetskvoten i utlånsforskriften er 8 prosent i Oslo og 10 prosent i resten av landet. Dermed kan nåløyet bli trangere i Oslo enn bare noen kilometer unna.

– I praksis kan det bety at en lånekunde havner i en situasjon der bankens mulighet til å utvise skjønn og å gjøre unntak fra enkelte av kravene er begrenset i Oslo, men ikke rett utenfor eller i andre deler av landet, sier Fjelltveit. Vil ha lik kvote Fjelltveit sier kvoteforskjellen ble innført av myndighetene for å dempe presset i Oslo-markedet. – Det er i utgangspunktet godt tenkt, men kan altså få uheldige utslag, sier hun.

DNB har derfor flere ganger tatt til orde for at kvoten bør være lik i hele landet. – Presset i boligmarkedet er høyt i mange områder utenfor Oslo også, sier Fjelltveit.





