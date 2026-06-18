Oslo bystyre går inn for å kjøpe flere T-baner fra CAF

Oslo bystyre har gått inn for å kjøpe flere T-baner fra det spanske selskapet CAF, selv om det er svartelistet av FN. Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) hevdet at de ikke har noen andre muligheter enn å kjøpe T-baner fra CAF, og at Oslo kommune risikerer å miste 11 milliarder kroner hvis de ikke gjør det.

Selv etter vurdering av leverandørbytte, gikk et flertall i bystyret i Oslo inn for å kjøpe flere T-baner fra CAF . Det spanske selskapet er svartelistet av FN.

Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) forsvarte vedtaket med at Oslo kommune risikerer en kostnadssmell på 11 milliarder kroner dersom opsjonsavtalen brytes. Dette har ikke vært enkelt, men er likevel riktig, sa Vea om bystyrets godkjenning ifølge Vårt Oslo. Hun understreket at de ikke er i tvil om at det er problematikk knyttet til CAF, og at byrådet har ønsket å se på muligheten for å komme seg ut av avtalen.

Vi vet hvordan situasjonen er på Vestbredden og i Gaza. Vi tar vårt ansvar som innkjøper veldig alvorlig. Men så står vi midt i et historisk T-baneløft, sa Vea. CAF ble i september 2025 plassert på FNs liste over selskaper som bidrar til Israels ulovlige okkupasjon av palestinsk land på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

SV og Rødt mener ifølge lokalavisa at byrådet og Sporveien ikke har dokumentert godt nok at det er umulig å finne andre leverandører. Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) hevdet at de ikke har noen andre muligheter enn å kjøpe T-baner fra CAF, og at Oslo kommune risikerer å miste 11 milliarder kroner hvis de ikke gjør det. Det spanske selskapet er svartelistet av FN, men Vea sa at de ikke har noen andre alternativer.

Vi må nødvendigvis kjøpe T-baner fra CAF, sa hun. Oslo kommune har allerede betalt 1 milliard kroner for de første T-banene, og det er ventet at det vil bli en kostnad på 11 milliarder kroner hvis de ikke kjøper flere T-baner fra CAF. Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) sa at de ikke har noen andre muligheter enn å kjøpe T-baner fra CAF, og at Oslo kommune risikerer å miste 11 milliarder kroner hvis de ikke gjør det





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Oslo Bystyre CAF T-Baner Miljø- Og Samferdselsbyråd Marit Kristine Vea Oslo Kommune

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