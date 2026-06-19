Oslo bystyre godkjenner flere CAF-vognsett til tross for FN-liste

Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea forsvarer vedtaket om å kjøpe flere T-banevogner fra CAF, til tross for at selskapet er på FNs svarteliste. Hun viser til enorme kostnader og forsinkelser ved å bytte leverandør.

Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) forsvarte onsdag bystyrets vedtak om å godkjenne kjøp av ytterligere 24 vognsett fra den spanske togprodusenten CAF . Hun understreket at Oslo kommune risikerer en kostnadssmell på 11 milliarder kroner dersom opsjonsavtalen brytes, og at en eventuell bytte av leverandør ville medføre fem års forsinkelse.

Vea sa at byrådet er fullt klar over problematikken knyttet til CAF, som i september 2025 ble plassert på FNs liste over selskaper som bidrar til Israels ulovlige okkupasjon av palestinsk land på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Likevel mener hun at beslutningen er riktig, gitt det historiske T-baneloftet som Oslo står midt i. Sporveien har allerede bestilt 20 vognsett fra CAF, og onsdagens godkjenning gjelder ytterligere 24.

SV og Rødt kritiserer vedtaket og mener at byrådet og Sporveien ikke har dokumentert godt nok at det er umulig å finne andre leverandører. Ifølge lokalavisen Vårt Oslo hevder partiene at det er uholdbart å inngå avtaler med et selskap som er svartelistet av FN. De krever en grundigere redegjørelse av alternativene og konsekvensene.

Byrådet på sin side peker på at en oppsigelse av kontrakten ville få enorme økonomiske og tidsmessige konsekvenser for hele T-baneprosjektet, som allerede har møtt betydelige utfordringer. Vea understreket at de tar sitt ansvar som innkjøper alvorlig, men at de må veie hensynet til etiske retningslinjer opp mot behovet for å levere et velfungerende kollektivtilbud til Oslos befolkning. Debatten rundt CAF-avtalen speiler en større internasjonal diskusjon om selskapers rolle i konfliktområder.

Flere norske kommuner og institusjoner har de siste årene strammet inn sine retningslinjer for ansvarlige investeringer og innkjøp. Oslo bystyre har tidligere vedtatt at kommunen skal være en ansvarlig aktør, men i dette tilfellet har økonomiske og praktiske hensyn veid tyngst. Sporveien har forsvart valget av CAF med at selskapet leverer moderne og pålitelige vognsett til en konkurransedyktig pris, og at det ville være vanskelig å finne alternative leverandører på kort sikt.

Samtidig pågår det en juridisk vurdering av om Oslo kommune kan trekke seg fra avtalen uten å pådra seg enorme erstatningskrav. Byrådet har bedt om en ekstern gjennomgang for å kartlegge alle muligheter, men foreløpig synes veien ut av kontrakten å være både dyr og lang





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Oslo T-Bane CAF FN-Liste Kontrovers

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