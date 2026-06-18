Oslo bystyre har godkjent kjøp av flere T-baner fra det spanske selskapet CAF, som er svartelistet av FN på grunn av sin rolle i Israels okkupasjon av palestinsk land.

Selv etter at byrådet i Oslo hadde vurdert muligheten for å bytte leverandør, gikk et flertall i bystyret inn for å kjøpe flere T-baner fra det spanske selskapet CAF .

CAF er svartelistet av FN på grunn av sin rolle i Israels okkupasjon av palestinsk land på Vestbredden og i Gaza. Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) forsvarte bystyrets vedtak og sa at Oslo kommune risikerer en kostnadssmell på 11 milliarder kroner hvis opsjonsavtalen med CAF brytes. Hun understreket at byrådet har ønsket å se på muligheten for å komme seg ut av avtalen, men at de også tar ansvar som innkjøper og må være alvorlige i sine avgjørelser.

Byrådet har vært klar over at CAF er plassert på FNs liste over selskaper som bidrar til Israels ulovlige okkupasjon av palestinsk land, og at dette er en problematisk situasjon. Likevel har byrådet valgt å gå videre med planene om å kjøpe flere T-baner fra CAF. Dette har ikke vært enkelt, men byrådet er overbevist om at dette er riktig avgjørelse.

Byrådet har også vært klar over at det er andre leverandører som kan tilby lignende produkter, men at de har valgt å gå videre med planene om å kjøpe flere T-baner fra CAF. Dette har vært en kompleks og vanskelig prosess, men byrådet er overbevist om at de har gjort det rette valget





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